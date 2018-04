Iedereen wil de kussende homo-poppetjes van oma Miet aan de muur

Oma Miet houdt van borduren en van haar kleinkinderen. Afgelopen Kerst wilde ze kleinzoon Willem een klassiek borduursel van het oud-Hollandse kussende paartje cadeau doen. Omdat Willem en zijn broer Frank beiden op mannen vallen, werd dat een moderne versie: twee kussende boerenjongetjes.

Lees verder na de advertentie

Omdat Willem het werkje prachtig vond, ging oma door. Ze maakte ook twee kussende meisjes en kussende stelletjes met verschillende huidskleuren. "Borduren is wat ze het liefste doet", vertelt kleinzoon Willem.

Willem besloot om de nieuwe borduursels van oma Miet online te zetten. "We dachten dat misschien vijf of tien mensen er een zouden willen hebben, zodat ze weer een tijdje wat te doen zou hebben." Dat had Willem wat onderschat.

Afgelopen zondag maakte hij een facebookpagina. Samen schreven ze een tekstje: 'Mijn naam is Oma Miet, ik ben 85 jaar en ik kom uit Deurne in Noord-Brabant. Mijn passie is handwerken.' Ze bood de werkjes aan: 'Wil je ook zo’n modern kussend paartje aan jouw muur? Stuur me dan een berichtje. Ik kan allerlei varianten en kleuren maken.' Willems vriend Sander deelde de oproep op Twitter.

Binnen een paar uur stroomden de verzoekjes binnen. Willem: "Eerst kregen we een bestelling per uur, toen per half uur en op maandag kwam er elke minuut een binnen." Vader en broer Frank sprongen bij. "Zij berekenden hoeveel tijd oma kwijt zou zijn aan alle bestellingen. Toen ze tot augustus moest doorwerken om alles af te krijgen hebben we er een stop op gezet."

Oma Miet vindt alle aandacht wel wat veel. Willem: "Ze snapt niet zo goed waar alle aandacht ineens vandaan komt. Dingen als internet en 'viral gaan' kent ze niet."

Hulp van professionele borduurclubs heeft ze ook al aangeboden gekregen. En er komen mensen aan haar deur die willen helpen. Oma Miet vindt het allemaal prima. "Ze hoeven echt niet allemaal te komen. Ik wil gewoon borduren," zegt ze.