ICT-chaos bij overheid dupeert leerlingen van groep 8

Het dupeert kwetsbare basisschoolleerlingen dat de digitale versie van de eindtoets dit schooljaar niet beschikbaar is, stellen basisscholen en de PO-raad, de koepel van basisschoolbesturen. Het ministerie van onderwijs liet basisscholen onlangs weten dit jaar alleen de papieren versie van de toets te bezorgen.

De digitale centrale eindtoets is afgeblazen vanwege ICT-problemen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die verantwoordelijk is voor de afname van de toetsen. Volgens het ministerie is het computersysteem ‘nog onvoldoende stabiel’. Zo haperde het afgelopen jaar tijdens de afname het onderdeel wereldoriëntatie, een niet verplicht deel van de toets.

Frustrerend

“Met name voor leerlingen die moeilijk leren is dit heel onplezierig. Het is frustrerend omdat ze langer over de toets moeten doen of omdat de vragen veel te moeilijk zijn”, zegt manager onderwijsontwikkeling Rebekka Bersee bij De Basisfluvius, een organisatie met 35 scholen in Arnhem. De eindtoets, die het niveau van taal en rekenen meet, bepaalt in groep 8 samen met het advies van de docent naar welk vervolgonderwijs leerlingen gaan.

De computer past zich aan aan kinderen voor wie leren lastig is, maar ook aan slimme leerlingen

Juist de kinderen die maatwerk nodig hebben, worden de dupe van de ICT-chaos, vreest voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad. “De digitale centrale eindtoets is namelijk ingericht om aan alle specifieke onderwijsbehoeften te voldoen.” Omdat de computer zich aanpast aan het niveau van de deelnemers profiteren daarvan niet alleen de leerlingen voor wie leren lastig is maar ook de heel slimme kinderen. “Door gerichte vragen in de digitale toets kan hun niveau heel precies worden vastgesteld. Dat wordt nu weer lastiger”, zegt schoolbestuurder Hennie Biemand uit Wijchen