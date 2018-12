Hysterisch ‘nieuws’ over agressie op school

In het begin kon ik nog schrikken van de plotselinge woede-uitbarstingen, scheldpartijen, en die ene bedreiging. Maar het duurde niet lang voordat ik doorhad dat die meestal niet meer zijn dan de voorbodes van huilen. Vanwege onmacht. Of vanwege frustratie. Zo gaat dat soms nou eenmaal.

Ik wil maar zeggen: het zal toch niemand echt verbazen dat dit op scholen gebeurt? Maar dat ligt kennelijk toch anders. Want vorige week bleek dat dit, na bijna twintig jaar vmbo, nog steeds nieuws mag heten. Veel media besteedden aandacht aan de sociale veiligheid op school, naar aanleiding van een onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, met over elkaar heen buitelende koppen: ‘Kwart docenten uitgescholden, geïntimideerd of geduwd door leerlingen’ en ‘Docenten voelen zich steeds minder veilig op school’. Waarbij gemakshalve het hele onderwijs weer eens op een grote hoop gegooid werd.

Korrel zout

Maar wie de cijfers nog eens nader bestudeert, ziet al snel dat ‘het’ voortgezet onderwijs hier eigenlijk niet bestaat. Leraren die lesgeven in vmbo-basis-kader ervaren inderdaad minder sociale veiligheid en hebben vaker met verbale en fysieke agressie te maken dan de andere onderwijstypes. Tot zover dus niets nieuws. Zeker niet aangezien drie jaar geleden al zo’n zelfde onderzoek heeft plaatsgevonden, met nagenoeg dezelfde resultaten.

En dan de rest van de beweringen. Sanne Blauw, van ‘De Correspondent’ en auteur van het boek ‘Het bestverkochte boek ooit’, ging er op Twitter nog eens met een statistisch oog overheen en ze had heel wat bedenkingen. Haar conclusie: neem het onderzoek met een grote korrel zout.

Wie kunnen we deze koortsachtige verspreiding van hysterisch ‘nieuws’ eigenlijk kwalijk nemen? Het bedrijf DUO Onderwijsonderzoek & Advies – overigens niet te verwarren met de overheidsinstantie DUO – heeft inmiddels al heel wat mediarelletjes op zijn naam staan. Hoewel er in hun rapporten geen zweem van hijgerigheid te bekennen is, doen ze ook nooit een poging om een eenmaal opgelaaide mediastorm te nuanceren. Of leggen we de schuld bij het Algemeen Dagblad die het nieuws zo plat lanceert? Of bij de overige media – met deze krant als positieve uitzondering – die het daarna zonder enige bestudering overschrijven? Of ligt het aan de argeloze internetter die het liefst klikt op schreeuwerige en smeuïge koppen? Of aan leraren die kennelijk massaal meewerken aan dergelijk flutonderzoek? Ik zou me er boos over kunnen maken, maar we weten uiteindelijk allemaal hoe dat afloopt.