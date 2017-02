Humor en compassie gaan samen in Nederland

Een paar maanden nadat ik in Nederland kwam, nu ruim veertig jaar geleden, fietste ik door de binnenstad van Amsterdam. Het was aan het einde van de middag, na mijn werk als medisch analiste in het Lutherse Diakonessen Ziekenhuis. Ik reed daar samen met Ada, een leerling verpleegkundige, mijn buurmeisje op de ‘woonetage voor verpleegkundigen’. Op het Museumplein zag ik een auto niet aankomen. Hij kwam van rechts, maar scheurde behoorlijk hard over het Museumplein, toen nog een soort binnenstedelijke racebaan. De auto sneed de bocht, ik werd geschept, vloog door de lucht, sloeg over de kop en kwam op straat terecht. Snijtand eruit.

Lees verder na de advertentie

“De bestuurder wilde me naar het ziekenhuis brengen. Ik wees hem erop dat dat geen goed idee was, omdat ik wel iets ernstigs zou kunnen hebben na de val op mijn hoofd. Een ambulance leek me een beter idee. Ada ging met me mee naar het Wilhelmina Gasthuis en vergezelde me bij alle onderzoeken, alsof dat volstrekt vanzelfsprekend was, terwijl de hele exercitie goed was voor een avondvullend programma.

De eerste reactie op het werk was een lachsalvo, daarna gingen ze mij helpen

“De volgende dag verscheen ik op mijn werk. We hadden de gewoonte ‘s ochtends op het secretariaat te verzamelen, daar zat dan het hele lab-team. Ik zag er niet uit, blauwe plekken en bloeduitstortingen had ik ongeloofwaardig gecamoufleerd met een afdekstift. De eerste reactie was een lachsalvo: wat zie jij eruit! Direct daarna kwamen de hulptroepen in het geweer. ‘Hier moet je heen voor een noodkroon’, ‘Ga naar de ziekenhuisfysio voor de blauwe plekken’. Voor mij, als 21-jarige, was het een heel ontregelende ervaring: die mengeling van relativering en hulp.

“Ik kan er niet precies de vinger op leggen wat nou zo ontregelend was aan deze ervaring. Het lachsalvo was collectief en spontaan, niemand scheen zich ervoor te generen. Dat was bij ons toch anders. Ik zou niet kunnen zeggen of dat door mijn Duitse achtergrond kwam of door mijn streng katholieke opvoeding, maar wij treden pechvogels en hulpbehoevenden met een ernstig gezicht tegemoet, wij helpen vervolgens, met een ten minste even ernstig gezicht - of je de ernst meent of niet. Het was voor mij nieuw dat humor en compassie samen kunnen gaan. Ik heb het lachen niet als uitlachen ervaren, eerder als blijk ervan dat ik in de groep opgenomen was, dat ik er deel van uitmaakte.

Het lachsalvo, gepaard aan hulp: dat was eigenlijk een warm welkom

“Dat is misschien een ander aspect van het gevoel van ontregeling. Ik zat er in die tijd heel erg mee dat ik Duits van origine was. Wat als ik niet welkom zou zijn? Als ik aangezien werd voor een representant van nazi-Duitsland? Vanaf dag één deed ik mijn uiterste best om Nederlands te spreken, met een onwijs accent dat wel.

“Het lachsalvo, gepaard aan hulp: dat was eigenlijk een warm welkom. Ontregelend omdat ik ook dat niet verwacht had, wel gehoopt.”

Elisabeth Martens

Leeftijd: 63 jaar

Geboren in Duitsland

Woont in Amsterdam

In Nederland sinds 1975

Beroep: beleidsadviseur personeelsontwikkeling en communicatietrainer

Reactie Pieter Pekelharing

Ze besefte dat ze welkom was Pieter pekelharing. © TR Beeld Je bent net in Nederland, krijgt een ongeluk, komt de volgende dag op je werk en er breekt een lachsalvo uit. En daarna word je overstelpt met hulp. Dat was de ervaring van de Duitse Elisabeth Martens, toen zij veertig jaar geleden naar Nederland kwam. Wat gebeurt hier, is dit typisch Nederlands? Humor kan insluiten en uitsluiten. Humor creëert intimiteit “Ik vind dit iets zeggen over de Nederlandse volksaard. zegt filosoof Pieter Pekelharing, “maar ik heb ook het gevoel dat hier mechanismen aan de orde waren met universele trekjes.” Volgens Pekelharing toont de anekdote de wonderlijke kant van humor. Pekelharing: “Humor kan insluiten en uitsluiten. Humor creëert intimiteit, bijna een verbond: ik weet dat jij weet dat hierom kan worden gelachen. Ik begrijp dat Elisabeth Martens dit lachen als tegenstrijdig ervaren heeft: lachen én hulp bieden. Het zou ook echt incongruent zijn, als het een lachen betrof dat uitsluitend geweest was. Je kunt lachen óm iemand en mét iemand. Lachen óm iemand werkt heel stigmatiserend. “We zijn geneigd te denken dat discriminatie erg is. Dat is het ook, maar stigmatisering kan soms meer pijn doen. Wie gediscrimineerd wordt, kan aangifte doen, en rekenen op hulp van de overheid. Discriminatie is een serieuze zaak, en zo wordt het meestal behandeld. “Stigmatisering is een stuk lastiger. Het tast je respect aan, zonder dat je op hulp van buitenaf kunt rekenen. Het komt puur aan op jouw reactie: je kunt van je afbijten, je kunt het van je laten afglijden of je kunt het als een incident beschouwen. Maar je kunt het ook als typerend voor de volksaard beschouwen. “Voor Martens was dit onthaal, deze mengeling van humor en compassie, zo’n ontregelende ervaring omdat ze onmiddellijk wist dat ze bij een eventuele negatieve interpretatie ervan hier niet mee naar een derde persoon kon. Je kunt een overheid niet verwijten dat mensen om je lachen - dat maakt pesten ook zo lastig en gemeen: dat is ‘lachen om’, zonder dat het slachtoffer er iets aan kan doen. “Er wordt nu veel geschreven over het belang van ethiek en moraal. Een dergelijke ervaring zoals Martens die beschrijft valt voor een deel buiten de ethische orde. Bij ethiek willen we liefst vanuit een onpersoonlijk standpunt bepalen of iets verwijtbaar gedrag is of niet. Maar hoe moet je dat met humor en met lachen doen? “In een rechtvaardige samenleving kunnen er toch grote verschillen tussen groepen bestaan. Je hoort erbij of niet. Daar kunnen mensen zich op onverwachte momenten pijnlijk bewust van worden. Discriminatie valt te regelen, daar kunnen we met z’n allen wat aan doen. Maar respect is een andere kwestie. Humor kan een onzichtbare grens plots zichtbaar maken “Humor kan een onzichtbare grens plots zichtbaar maken. Het ontregelende van humor is, dat je onmiddellijk beseft dat het geheel op de interactie tussen jou en de ander aankomt, in dit geval tussen Martens en haar collega’s. In het geval van Martens was dat positief. Ze besefte dat ze welkom was. “Toen Martens dit veertig jaar geleden overkwam worstelden Duitsers met het stigma van de Tweede Wereldoorlog. Juist daarom moet dat gelach voor haar een ontregelende ervaring zijn geweest: eerst denk je uitgelachen te worden, dan merk je ineens dat je er bij hoort. Degenen die haar zagen, schrokken waarschijnlijk van hoe ze er uitzag. Die mengeling van humor en compassie kan overigens typisch Nederlands zijn. Je ziet dat ook bij de nationalisme-discussie. “Tot voor kort moesten we ons Nederlanderschap eerst bagatelliseren voor we ons Nederlander voelden. Maar ja, dat was een tijd geleden. Er wordt in Nederland nog steeds veel gelachen, maar dat is vaker een smalend lachen. De grenzen tussen groepen zijn verhard.” Pieter Pekelharing

Leeftijd: 68 jaar

Geboren in Nederland

Woont in Amsterdam

Werkte als docent politieke filosofie aan de UvA, gepensioneerd

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.