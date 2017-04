Human Rights Watch: Tsjetsjenië voert gewelddadige campagne tegen homo's

De mensenrechtenorganisatie zegt over betrouwbare bronnen te beschikken die het verhaal bevestigen. Meer dan honderd mannen zouden zijn opgesloten vanwege hun geaardheid en minstens drie zouden er inmiddels zijn overleden.

Het verhaal werd op één april gepubliceerd door de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta en aanvankelijk afgedaan als grap. De krant berichtte over 'homoconcentratiekampen', waarvan er één zich zou bevinden in een voormalig militair hoofdkwartier in de stad Argun. De De Tsjetsjeense regering ontkende direct dat er homoseksuelen werden opgepakt, want “wie in de republiek niet bestaat, kun je niet oppakken”.

Folteringen en afpersing

Of het werkelijk om 'concentratiekampen' gaat is onduidelijk, maar het verhaal dat homoseksuelen worden opgejaagd werd bevestigd door ooggetuigen en nu ook door HRW. Enkele mannen werden vrijgelaten en verhaalden van folteringen en afpersing van familie. Ze werden onder druk gezet om de namen van andere homoseksuelen te noemen.

De Tsjetsjeense regering ontkent dat er homoseksuelen bestaan in de republiek

Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt er al weken gejaagd op de mannen. "Politie en veiligheidsofficiers onder de meedogenloze leider Ramzan Kadirov hebben tientallen mannen opgepakt, gefolterd en vernederd", schrijft Tanya Lokshina op het blog. “Sommige mannen zijn verdwenen, anderen kwamen door het geweld nog slechts half levend terug bij hun familie. Tenminste drie mannen zijn overleden sinds deze brute campagne begon.”

De Russische autoriteiten hebben toegezegd de zaak te zullen onderzoeken en roepen slachtoffers op via officiële kanalen een klacht in te dienen. Dat is volgens Lokshina een ‘teleurstellende reactie’. “De haat tegen homoseksuelen in Tsjetsjenië is diepgeworteld. Het klimaat van angst is overweldigend en mensen zijn zo geïntimideerd dat ze niet durven praten. Een klacht indienen tegen de officiële instanties is gevaarlijk in verband met de reële kans op wraak. Niet alleen van de officiële instanties, maar ook van de eigen familie in de vorm van eerwraak.” HRW zegt over meer bronnen te beschikken, maar kan in verband met hun veiligheid niet meer bekend maken.