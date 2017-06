Hulpverlener uit de tv-serie 'Schuldig' zit nu zelf in de schulden

De hulporganisatie uit de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord loopt twee ton van de normale drie ton euro aan donaties mis, volgens oprichter Paul Scheerder. De donaties vullen de zeven ton aan gemeentesubsidie aan, nodig voor negen panden en vijftien betaalde medewerkers die dag en nacht acute hulpvragen behandelen.

Het flinke kastekort is wrang omdat documentairemakers Sarah Sylbing en Ester Gould met hun serie juist actief de schuldenproblematiek wilden helpen verbeteren. Voor verschillende hoofdfiguren was 'Schuldig' de redding, zoals voor dierenwinkeleigenaar Dennis.

De Human-serie, die vrijdag de Zilveren Nipkowschijf kan winnen, liet zien dat mensen met schulden nog het meest lijden onder de exponentiële boeteverhogingen, deurwaarders- en incassokosten. Het verhaal heeft mensen tot allerlei maatschappelijke initiatieven geïnspireerd.

Paul Scheerder vond het een 'geweldige serie' en wil die niet de schuld geven, maar hij denkt wel dat de beeldvorming een rol speelt. "Mensen hebben het gevoel: het loopt allemaal wel daar. Als je Dennis met tranen in de ogen ziet, begrijp je dat hij hulp nodig heeft. Dat denk je niet gauw als je ziet hoe in het Leefkringhuis op grote schaal hulp wordt verleend." Sommige donaties zijn misschien nu gegund aan een ander, vermoedt hij.

Sylbing en Gould schrikken ervan. "Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat het Leefkringhuis er bekaaid vanaf komt", zegt Gould. "Het is wel verdrietig."

Onlangs klonk op een journalistiekconferentie behalve lof ook kritiek. De vraag rees of de maaksters de hoofdpersonen teveel als geconstrueerd karakter hebben neergezet; Paul Scheerder als een soort 'godfather' bijvoorbeeld. Een verhaal goed vertellen is sturen en selecteren, leggen ze uit. "We hebben het verhaal gecomprimeerd en gekleurd, maar alles is gebaseerd op onze observaties."

Scheerder is natuurlijk niet voor iedereen een held. Toch verwijst woningcorporatie Ymere mensen met huurschuld graag naar het Leefkringhuis en waardeert wethouder Arjan Vliegenthart de hulp, melden de woordvoerders.

Waarom enkele bedrijven vorig jaar als donateur afhaakten is onduidelijk, namen mag Scheerder niet noemen. "We weten dat het Leefkringhuis financieel in zwaar weer verkeert", zegt de woordvoerder van de gemeente. "Maar we zullen we het Leefkringhuis niet laten omvallen."

