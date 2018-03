Hulp voor links en progressief Nederland

Er is in Nederland genoeg steun voor standpunten die vanouds als links of progressief gelden, maar toch delft links maatschappelijk en politiek gezien vaak het onderspit. DeGoedeZaak, een nieuw maatschappelijk campagnebureau dat vanavond gelanceerd wordt, wil helpen het 'potentieel voor progressieve onderwerpen' te benutten.

Jurjen van den Bergh (39) © TRBEELD

Want dat potentieel bestaat, zegt directeur Jurjen van den Bergh (39). Hij wijst op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat er, anders dan vaak gedacht, geen sprake is van een 'ruk naar rechts'. Een eigen enquête, uitgevoerd door I&O Research, bevestigt dat: veel Nederlanders vinden dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner moeten, dat klimaatmaatregelen ten koste mogen gaan van economische groei en dat opvang van oorlogsvluchtelingen een morele plicht is.

Die progressieve onderwerpen gaan verloren in het geschreeuw van rechts en de macht van grote bedrijven Jurjen van den Bergh (39)

Linkse standpunten krijgen steun en toch brengt links niet veel tot stand. Wat is er aan de hand? "Links en progressief Nederland heeft dat deels zelf veroorzaakt, al vanaf de paarse kabinetten. Het grote verhaal van links verdween - de sociaal-democratie ging bijvoorbeeld geloven in de markt. En het maatschappelijk middenveld stortte in. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik, vijftien jaar geleden, bestuurslid was van studentenbond LSVb. Het was destijds ondenkbaar dat een kabinet beleid maakte zonder clubs als de onze te horen. Daar wilde 'paars' van af. En intussen vergrijsde het ledenbestand van bijvoorbeeld vakbonden. Nieuwe groepen voelen zich niet vertegenwoordigd."

We horen die linkse standpunten ook niet veel meer. Hoe komt dat? "Die progressieve onderwerpen gaan verloren, simpel gezegd, in het geschreeuw van rechts en de macht van grote bedrijven. Dat heeft ook te maken met Pim Fortuyn. De politiek en de media zijn toen wakker geschrokken, die ontdekten de boze burger voor wie ze voor die tijd weinig oog hadden. En daarvan zijn ze in een kramp geschoten. Die boze burgers zijn inmiddels veel beter georganiseerd. En andere clubs hebben het laten liggen. Die moeten weer laten zien dat hun verhaal de moeite waard is."

Dat is de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders wel gelukt, en zijn campagnestrateeg Zack Exley komt vanavond uitleggen hoe. Welke lessen trekt u? "Allereerst dat je niet bang moet zijn voor grote verhalen. Het hoeft niet te gaan over iets kleins en haalbaars, het mag ook gaan over de verschillen tussen arm en rijk, over een inclusieve samenleving, over klimaatdoelen die echt iets veranderen. En ook: laat mensen zelf aan de slag gaan in plaats van controle te houden over wat er in de campagne gebeurt. Dat bleek in de campagne van Sanders heel effectief en enthousiasmerend."

Hoe gaat DeGoedeZaak die lessen in de praktijk brengen? "Wij willen iedereen die een campagne wil beginnen infrastructuur bieden. Om bijvoorbeeld snel een petitie te beginnen, en dan ook in contact te komen met de mensen die die petitie ondertekenen, online, maar ook in het echt, en met hen in gesprek te gaan over welke kant hun actie op moet. Mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Daar willen wij bij helpen. "Wie eenmaal iets via ons heeft gedaan, kan ook op de hoogte gehouden worden van andere acties. Bestaande actiegroepen zitten vaak in hun eigen niche, dat willen we doorbreken. Want wie een campagne gesteund heeft op milieugebied, wil misschien ook een kinderpardonactie ondersteunen. Zo wordt het bereik van campagnes groter. En al die individuele verhalen dragen bij aan een groter progressief verhaal."