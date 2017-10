Huizenprijzen in Amsterdam dalen, maar hoog blijven ze

Voor het eerst in vier jaar dalen de huizenprijzen in Amsterdam, zo blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs (NVM) over het derde kwartaal van dit jaar. Met 0,5 procent is die daling bescheiden te noemen.

Veel mensen zijn door die hoge prijzen afgehaakt. Die wagen zich niet eens meer op de Amsterdamse huizenmarkt en vluchten de periferie in Sven Heinen, Makelaarsvereniging Amsterdam

Minder duur Sven Heinen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, spreekt van 'Amsterdamse huizen die minder duur worden'. "Het ziet ernaar uit dat we nu een pas op de plaats maken. Veel mensen zijn door die hoge prijzen afgehaakt. Die wagen zich niet eens meer op de Amsterdamse huizenmarkt en vluchten de periferie in, met goedkopere huizen." Maar, zegt Heinen ook, die lichte daling wil nog niet zeggen dat de Amsterdamse markt volledig normaliseert. Het krappe woningaanbod - met 1200 te koop staande woningen volgens Heinen historisch laag - blijft de prijzen opdrijven.

Parkeergarage Dit kwartaal mag dan wat tegenvallen, zegt Heinen, Amsterdamse huizen werden dit jaar wel 17 procent duurder. En nog steeds is een koopwoning in de hoofdstad met gemiddeld 378.000 euro ruim een ton duurder dan elders in het land, merkt hij op. "Starters kunnen hier niet terecht. Die hebben vaak een budget tot 150.000 euro. Daar koop je in Amsterdam een parkeergarage voor", aldus Heinen. Anders dan in Amsterdam zagen veel Nederlandse kopers de huizenprijzen in hun regio in het derde kwartaal wel stijgen, gemiddeld met zo'n 10 procent Anders dan in Amsterdam zagen veel Nederlandse kopers de huizenprijzen in hun regio in het derde kwartaal wel stijgen, gemiddeld met zo'n 10 procent. Grote steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht bleven met stijgingspercentages van 5, 4 en 1,5 procent wel wat achter. Een voorbode voor een prijsdaling in de andere grote steden?