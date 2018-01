Huizen in Amsterdam zijn goud waard, zien ook particuliere beleggers

Er is een nieuw soort huiseigenaar in opkomst in Amsterdam. Vorig jaar kwam één op de acht verkochte woningen in Amsterdam in bezit van iemand die er zelf niet gaat wonen, een kleine belegger met twee tot vijftig huizen in eigendom. Dat is een verdubbeling ten opzichte van zo’n tien jaar geleden. Een winstgevende business, want er zijn gevallen bekend van mensen die voor twee ton een woning kopen, de kamers erin afzonderlijk verhuren en daarmee tot drieduizend euro aan huur per maand vangen.

Dreigt de stad in handen te vallen van ‘prinsen en patsers’, zoals het dinsdagavond werd verwoord in de Amsterdamse raadszaal? Een twintigtal mensen heeft zelfs meer dan honderd woningen in privébezit, meldde de Amsterdamse krant Het Parool anderhalve maand geleden. Onder hen ook prins Bernhard jr., de zoon van prinses Margriet, en dat leidde tot beroering tot ver buiten de hoofdstad. Wat is er aan de hand? Om daarachter te komen, hield de gemeenteraad een hoorzitting waar een lange reeks burgers, beleggers en deskundigen hun licht lieten schijnen over de kwestie.

Buy-to-let Op zich is het goed te verklaren wat er in Amsterdam gebeurt. Wie geld heeft, gaat niet sparen, want dat levert niets op, en beleggen op de beurs is onzeker. Maar sinds de crisis voorbij is, blijven de prijzen op de Amsterdamse woningmarkt stijgen. En omdat Amsterdam groeit en de vraag naar woningen dus ook, lijkt de aankoop van een huis een zekere belegging. Buy-to-let, kopen om te verhuren, levert ook nog eens meteen geld op. Want er zijn genoeg mensen voor wie een hoge huur op te brengen is. Expats bijvoorbeeld of groepjes studenten die de huur delen. Waarschuwingen kwamen er dinsdag in alle toonaarden. Deze beleggers kapen woningen weg, met name voor starters op de woningmarkt, gewoon doordat ze meer kunnen bieden. Daardoor drijven ze de koopprijzen op - wat trouwens ook ‘gewone’ kopers doen, relativeerde onderzoeker Christian Lennartz van de Rabobank, want driekwart van hen biedt boven de vraagprijs. En de huurprijzen stijgen mee. Wonen in Amsterdam wordt daardoor voor steeds minder mensen betaalbaar. Niet alleen beleggers, ook 'gewone' kopers drijven de huizenprijzen op in Amsterdam