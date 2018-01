Huiselijk geweld wordt vaak goedgepraat

Een op de drie Nederlanders vindt dat geweld tegen een partner in sommige gevallen moet kunnen. Op zaken als overspel of onenigheid over de opvoeding mag je met geweld reageren, vinden zij. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders van kennisinstituten Atria en Blijf Groep, die hierbij samenwerkten met marktonderzoeker Motivaction.

Geweld tussen partners komt vaker voor dan gedacht, simpelweg omdat niet iedereen doorheeft dat hem of haar geweld wordt aangedaan. Vooral seksueel geweld – het dwingen tot seksuele handelingen – zien veel mensen niet als geweld, en doen dus ook geen aangifte.

Een op de vijf vrouwen is weleens fysiek mishandeld door een (ex-)partner

“Dit is de eerste keer dat goed in kaart is gebracht hoe Nederlanders over partnergeweld denken”, zegt Renée Römkens, directeur van Atria en hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam.

Incident Volgens Römkens kun je onderzoek naar hoe vaak het daadwerkelijk voorkomt nu beter duiden. Mensen bagatelliseren, zegt ze. Zo gaven verschillende vrouwen uit het onderzoek aan pas aan partnergeweld te denken als het zich herhaaldelijk voordoet. Een incidentele klap telt voor deze geïnterviewden niet. “Eén keer kan, maar een tweede keer niet, dan ga je echt te ver”, zei er één. In het algemeen is bijna niemand voorstander van geweld. Vraag Nederlanders of ze het afkeuren, en ­negen van de tien zeggen ja. Maar noem een concrete situatie als een partner die de kinderen slaat, en een op de drie vindt geweld als tegenreactie geen gek idee meer. Een man geeft in een groepsgesprek uit het onderzoek aan dat het soms ‘voor de bestwil van de vrouw’ kan zijn. “Bijvoorbeeld als ze op tilt slaat, dat hij haar dan een klap geeft om haar bij zinnen te brengen, een wake-upcall.” Een op de twintig jongeren vindt verkrachting binnen een relatie wel te verdedigen