Huiselijk geweld tegen mannen is onderbelicht

Studenten die een opleiding tot maatschappelijk werker, politieagent, verpleegkundige of arts volgen, moeten veel beter worden ­getraind om mannenmishandeling in huiselijke kring te herkennen. Vaak wordt geweld tegen mannen niet opgemerkt, weggelachen of op een andere manier gebagatelliseerd, stellen onderzoekers Mustapha Aoulad Hadj en Rob Straver van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van de Avans Hogeschool in Den Bosch.

Lees verder na de advertentie

Kwetsbare mannen “In het onderwijs moet echt een ­andere beroepshouding worden aangeleerd, waarbij meer gewezen wordt op de kwetsbaarheid van mannen”, zegt Aoulad Hadj, die ook werkzaam is als docent maatschappelijk werk en dienstverlening. “Mannen worden gezien als ‘sterk’. Studenten moeten leren welke invloed stereotypen en vooroordelen later hebben op hun werk.” Aoulad Hadj en Straver deden deze oproep gisteren bij een congres over mannenmishandeling in de privésfeer, in Soesterberg. Van gesprekken met slachtoffers horen we dat ze soms niet worden geloofd als ze aangifte doen Aoulad Hadj Mannen hebben in huiselijke kring vaker met geweld te maken dan wordt gedacht. Naar schatting is zo’n 40 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld een man, bleek een aantal jaren geleden uit onderzoek van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Bankpas inleveren Een partner (man of vrouw) mishandelt zijn of haar huisgenoot soms psychisch of fysiek. Slachtoffers komen daarbij vaak in een afhankelijke situatie terecht. “Het gaat ver, denk aan het inleveren van bankpas, pincode en salaris”, aldus Aoulad Hadj. Door een opeenstapeling van dit soort dingen is het heel moeilijk om te ontsnappen, bleek uit de verhalen die een aantal slachtoffers hielden. Mannen die door hun vrouw of vriendin worden mishandeld, kunnen bij hulpverleners maar moeilijk hun verhaal kwijt. “Van gesprekken met slachtoffers horen we dat ze soms niet worden geloofd als ze aangifte doen”, zegt Aoulad Hadj. ­“Anders dan bij geweld tegen vrouwen, zijn er meestal ook geen protocollen als het gaat om geweld tegen mannen”, merkt ook Anita Nanhoe, die als sociaal wetenschapper onderzoek doet naar mannenmishandeling.

Schaamte Mishandelde mannen voelen vaak schaamte. Nanhoe: “Ga maar eens vragen op een verjaardag of er een man is die wordt geslagen door zijn vrouw. Dan moet hij maar terug slaan, wordt er gezegd. En er wordt ­gelachen.” Een ander pijnpunt is het gebrek aan opvangplekken voor mannen. Verspreid over Nederland zijn er de afgelopen tien jaar zo’n veertig opvanghuizen ingericht waar mishandelde mannen terecht kunnen. Ter vergelijking: voor vrouwen zijn er 2200 huizen beschikbaar. “Vrouwenopvang is bekend, mannenopvang, daar hebben veel mensen, dus ook de slachtoffers, nog nooit van gehoord”, aldus Nanhoe. Mannen zoeken vaak pas hulp als het al bijna te laat is, is de ervaring van gespecialiseerde hulpverleners. Nanhoe: “Ze lopen soms al met suïcidale gedachtes rond. Vaak hebben ze al in een auto geslapen of op straat rondgezworven en kwamen ze uiteindelijk toevallig, al googelend, uit bij een mannenopvang.”

Lees ook: