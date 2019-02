Huiseigenaren verhuren het liefst zwart aan toeristen

Naar schatting slechts een kwart van de vakantieverhuurders doet aangifte van tijdelijke verhuur van de eigen woning bij de Belastingdienst. Terwijl de toeristische verhuur via sites als Airbnb explosief stijgt, neemt het aantal mensen dat deze inkomsten opgeeft bij de fiscus amper toe. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst, opgevraagd door Trouw.

Iemand die zijn eigen woning tijdelijk verhuurt moet zeventig procent van de verdiensten hiervan opgeven bij de Belastingdienst. Hierover moet, net als over het salaris, inkomstenbelasting worden betaald.

Vorig jaar meldde Airbnb dat er in 2017 meer dan 31.000 verhuurders actief waren in Nederland. Van al die verhuurders deden er ongeveer achtduizend aangifte van de verhuur van een eigen woning. Dat aantal kan nog iets oplopen omdat sommigen uitstel van aangifte hebben gekregen.

Buiten de Randstad

Het aantal verhuurders dat aangifte deed van tijdelijke verhuur van de eigen woning steeg tussen 2015 en 2017 met 14 procent, van zevenduizend naar achtduizend. In dezelfde periode verdubbelde in veel plaatsen het aantal woningverhuurders via Airbnb, bijvoorbeeld in Utrecht, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht op verzoek van de gemeente.

Ook buiten de Randstad, zoals bijvoorbeeld in Groningen en Sittard, was verhuur van de eigen woning in 2017 flink in trek, zei Airbnb vorig jaar. In toeristische trekpleisters als Valkenburg en Scharendijke verdubbelde in dat jaar het aantal verhuurders. Trouw vroeg Airbnb om aanvullende verhuurcijfers, maar die wil het bedrijf niet geven.

De Belastingdienst denkt niet dat tienduizenden mensen de fiscus misleiden. Alleen tijdelijke verhuur van een eigen woning valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Verhuur van een tweede woning (bijvoorbeeld een vakantiehuisje), een huurwoning of verhuur via een onderneming valt in een andere categorie van de aangifte en is voor de fiscus niet te herleiden naar vakantieverhuur.