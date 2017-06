Huisdier in opkomst: de mier

Niet die kleine, brutale kruipers die het jamspoor de keukenkast in volgen, maar de uitverkorenen die bewust worden gekweekt.

Zo'n vijftig kant-en-klare pakketten - inclusief een levende mierenkoningin en een aantal werksters - verlaten iedere dag het bedrijfje mierenboerderij.nl., meldt Tobias Huizing (30) van deze webshop. De mier als huisdier is in opkomst.

Echt, het is een rage aan het worden om mieren te houden

Die mier die zo graag van de jam snoept - Lasius niger ofwel de zwarte wegmier - is overigens wel dezelfde soort als die het bedrijf verkoopt. Even populair, vertelt Huizing, is op dit moment de oogstmier - Messor barbarus - die meer Zuid-Europa voorkomt.

Via de post bereiken de beestjes met de benodigde behuizing vooral kinderen.

Vlogger Die hype begon al vorig jaar nadat de populaire vlogger Milan Knol, broer van de nog bekendere Enzo, video's maakte van zijn eigen mierenkolonie. Huizing trekt de telefoonstekker er sindsdien geregeld uit, want het rinkelt permanent. "De meeste mensen willen informatie, maar ja, er zijn ook weleens huilende kinderen die bellen omdat een miertje dood is." Mieren zijn prima huisdieren, is zijn overtuiging. Ze hebben nauwelijks onderhoud nodig, hooguit af en toe wat suiker. "En ze leggen zelf een voedselkamer aan, zodat je rustig drie weken met vakantie kunt. Dat is zelfs beter, want mieren krijgen stress als je aldoor bovenop je kolonie zit." Zielig? Een vogel in een kooitje is echt zieliger, vindt het bedrijf.

