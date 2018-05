Huisartsen bieden erfelijkheidstest voor ongeboren kind aan

Vanaf deze week bieden zes huisartsen in Noord-Nederland voor 950 euro een dna-dragerschapstest aan. Deze artsen hebben daarvoor een training gevolgd. Als andere huisartsen en verloskundigen deze training volgen, kunnen zij de test eveneens aanbieden.

Lees verder na de advertentie

De test is twee jaar lang onderzocht door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Bij tientallen paren hebben de onderzoekers gekeken of er risico’s zijn op ziekte bij een genetische combinatie van een man een vrouw. De test herkent ongeveer zeventig ernstige erfelijke ziektes. Het gaat om ziektes die veel pijn veroorzaken, zoals stofwisselingsziektes of bloedziektes die niet of moeilijk te behandelen zijn en soms kunnen leiden tot een vroegtijdige dood. Een op de 600 Nederlandse baby’s heeft zo’n ernstige afwijking.

Iedereen is drager van erfelijke ziektes, stelt het UMCG. Alleen merken de meeste mensen daar zelf niets van, omdat de ziekte zich niet openbaart.

Het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) heeft ook al een erfelijkheidsonderzoek om de risico’s bij stellen te analyseren. Maar deze test wordt alleen in het ziekenhuis uitgevoerd. Volgens de onderzoekers van het UMCG gaan toekomstige ouders liever niet naar het ziekenhuis, omdat ze niet ziek zijn.

Iedereen is drager van erfelijke ziektes, stelt het UMCG. Alleen merken de meeste mensen daar zelf niets van, omdat de ziekte zich niet openbaart. Als zowel de man als de vrouw een gen heeft van een bepaalde erfelijke ziekte, is de kans dat het toekomstige kind de aandoening krijgt 25 procent. Daarmee is er nog altijd een kans van 3 op 4 dat een kind de ziekte niet heeft. Stellen die het er toch op wagen, kunnen na zwangerschap een vlokkentest laten uitvoeren. Een andere optie is embryoselectie bij reageerbuisbevruchting of een zaad- of eiceldonor vinden, waarbij de combinatie van genen geen gevaar oplevert.