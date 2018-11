Hostels alleen voor backpackers? Mis, de jeugdherberg van nu lijkt op een comfortabel hotel

Krakende stapelbedden, brallende kamergenoten en aan het einde van de gang een badkamer met beschimmelde tegels. Wie ooit met een rugzak de wereld in is getrokken, weet dat hostels niet altijd de prettigste plekken zijn om te verblijven.

Dat is in een rap tempo aan het veranderen. Steeds meer hostels kiezen voor kleine, verzorgde kamers voor vier tot zes personen met een eigen badkamer. De entree is vaker een hippe ontmoetingsplek met een bar en loungebanken.

Een voorbeeld hiervan is de ontvangstruimte van de gloednieuwe vestiging van Meininger naast het Amstelstation in Amsterdam. De lampen van de lobby hangen aan scheepstouwen en de muur tegenover de ingang is behangen met een levensgrote foto van twee schoonzwemsters onder water. “Klanten houden van hip design”, zegt Pieter Bas van Litsenburg, regiomanager van de hotels van Meininger in Nederland en België. “Voor elke vestiging bedenken we een thema. Hier is dat water, omdat we onder zeeniveau zitten. Dat komt overal in het hostel terug.”

Meininger Amsterdam Amstel is een megahostel: er zijn 185 kamers met 802 bedden. De andere, oudere vestiging van Meininger bij Amsterdam Sloterdijk is met 321 kamers en 1177 bedden nog groter.

De welvaart is toegenomen en mensen verwachten tegenwoordig meer comfort en meer privacy Pieter Bas van Litsenburg, Meininger Hotels Nederland/België

Hostels zoals die van Meininger zijn eigenlijk een combinatie van het aloude hostelconcept en een driesterrenhotel, zegt Van Litsenburg. “De welvaart is toegenomen en mensen verwachten tegenwoordig meer comfort en meer privacy. Vandaar dat al onze kamers een badkamer hebben.”

Met een elektronische kaart opent hij de deur van een van de kamers. In de strak ingerichte ruimte staan twee eenpersoonsbedden en een stapelbed. Wandstickers van waterbubbels sieren de muur. Aan de hoofdborden van de rood-zwart metalen bedden zijn een lampje en een stopcontact gemonteerd. Van Litsenburg: “We verkopen deze kamers per groep of per bed.” De badkamer is precies groot genoeg voor een wasbak, een douche en een toilet: simpel en schoon. “Dit doet niet onder voor een badkamer in het gemiddelde driesterrenhotel.”

Speelhoek Wie nog in de veronderstelling was dat hostels er alleen voor backpackers zijn, heeft het mis. Zo worden veel bedden bij Meininger, circa 25 tot 30 procent, bezet door groepen, zegt Van Litsenburg. “Denk aan scholieren en studenten, maar ook aan sport- of muziekgroepen.” De speelhoek in de lobby is er niet voor niets. “Zo’n 15 procent van onze gasten zijn families.” En ook zakelijke reizigers (15 procent) die niet al te veel geld willen uitgeven, weten Meininger te vinden. “De overige 45 procent zijn stelletjes, backpackers en andere individuele reizigers.” Meininger, vernoemd naar de straat in Berlijn waar de eerste vestiging zijn deuren opende, is een van de grote internationale spelers in Amsterdam. Het begon met een omgebouwd kantoorpand naast station Amsterdam Sloterdijk, een plek waar veel Amsterdammers het liefst zo kort mogelijk verblijven. “Ik had zo mijn twijfels, toen ik er op mijn eerste werkdag naartoe fietste”, zegt Van Litsenburg. Maar de Duitse bazen van Meininger zagen vooral het voordeel dat station Sloterdijk maar tien treinminuten verwijderd is van station Amsterdam Centraal. Ze hadden gelijk, zegt Van Litsenburg. “Vanaf het eerste weekend na de opening zaten we vol. Onze gasten komen niet zozeer voor luxe of de directe omgeving, ze komen voor de stad.” Ook de nieuwe vestiging bij het Amsterdam Amstel vindt zonder veel moeite toeristen voor de 802 bedden. Concurrenten Clink, A&O, Via Hostels en Generator vestigden de afgelopen jaren ook megahostels in de hoofdstad, blijkt uit een rapport van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners over de hostelmarkt. Verder zijn er kleinere zogeheten boutique hostels in Amsterdam geopend, gekenmerkt door een hip ontwerp en een intieme sfeer. Zo organiseert hostel Cocomama filmavonden en wordt er af en toe zelfs voor de gasten gekookt. Naast al die nieuwkomers zijn er in Amsterdam ook de vertrouwde hostels van Stayokay, die volgens Van Spronsen & Partners zijn gemoderniseerd en het jeugdherbergimago van zich af hebben geschud.

Magneet Enorme drukte dus op de Amsterdamse hostelmarkt, maar voor de bezetting van de bedden van Meininger is dat geen enkel probleem. “Amsterdam is een magneet”, zegt Van Litsenburg. “De verhouding tussen de prijs die je kunt vragen en de bezetting is ideaal.” Toch is Meninger voorlopig klaar in de hoofdstad. “Als we nog een vestiging in Nederland willen, dan denk ik eerder aan Rotterdam.” Dat Amsterdam een grote aantrekkingskracht uitoefent op toeristen, hebben de inwoners de afgelopen jaren gemerkt. Maar volgens Van Litsenburg is de drukte in de stad niet alleen te wijten aan hotels. “Ik zie het probleem op de Wallen wel, daar is het heel zichtbaar. Maar op plekken buiten het centrum valt het best mee.” En met een verwijzing naar de Keukenhof, het Muiderslot en Zandvoort: “Wij doen ook ons best om gasten ook te wijzen op Amsterdam Garden, Amsterdam Castle en Amsterdam Beach.”

Hostels in Nederland Nederland telt in totaal honderd hostels, zo blijkt uit een rapport van Van Spronsen & Partners. Dit zijn relatief goedkope hotels die in ieder geval een gemengde slaapzaal hebben, waar ook reizigers die elkaar niet kennen samen slapen. 51 hostels zijn gevestigd in de hoofdstad. Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben samen 16 hostels. De grootste hostelketen in Nederland is Stayokay met 22 vestigingen, waarvan 3 in Amsterdam.

Vrijwel alle hostels bieden gratis wifi aan. Zes op de tien heeft een bar of een lounge. Bij 45 procent van de hostels is het ontbijt inbegrepen. De helft heeft een keuken waar gasten kunnen koken.

Overnachten in een boutique hostel is het duurst (gemiddeld 118 euro voor een privékamer, 41 euro voor een plek op een slaapzaal). Het goedkoopst is overnachten in een traditionele jeugdherberg (gemiddeld 64 euro voor een privekamer, 26 euro voor een plek op een slaapzaal). Een derde van de hostels hanteert een minimumverblijf in de weekenden van twee of drie nachten.

