Hoort wildplassen bij jongensgedrag?

Waar ligt de grens tussen ontoelaatbaar en kwajongensgedrag, vraagt de moeder van een achtjarige zich af. "Mijn zoon had laatst een vriendje te spelen, die op straat tegen een stapel stenen aan plaste. Ik vond dat niet oké, maar zijn moeder reageerde heel anders: 'Ach, het zijn nu eenmaal jongens'."

Ergens tegenaan plassen is inderdaad een kwajongensstreek, zeker bij een achtjarige, reageert Angela Crott, die veel onderzoek deed naar jongensgedrag. "Jongens onder elkaar willen nu eenmaal graag laten zien wat ze durven." Haar proefschrift uit 2011, over opvoedingsliteratuur, had de veelzeggende titel 'Van hoop des vaderlands naar ADHD'er': wat vroeger nog werd gezien als ondeugend, is nu algauw een probleem. Veel ouders, leerkrachten en pedagogen weten volgens haar niet meer wat ze aan moeten met drukke, of baldadige jongens.

Jongens meten graag in kracht en macht, zegt ook biopsychologe Martine Delfos. Wie is de sterkste, wie durft het meest, wie kan het verst plassen. "Vrouwen doen net zo goed aan competitie, maar denken meer vanuit gevoel en psyche: wie is de aardigste van de groep."

Delfos vindt het goed dat kinderen experimenteren, jongens én meiden. Ze moeten ook af en toe iets doen wat niet mag, zich vrij bewegen zonder dat ouders erbovenop zitten. "Er is al zoveel controle van volwassenen, thuis, op school, op de buitenschoolse opvang. Enige vrijheid is essentieel om een gevoel van zelfstandigheid te ontwikkelen." Stiekeme streken zijn dus ook niet erg. "Het feit dat kinderen weten dat ze iets doen wat eigenlijk niet mag, is juist een heel goed teken."

Toch moeten deze moeders - nu ze eenmaal van het plasincident weten - er wel wat van zeggen, meent Delfos. "Het is allemaal heel onschuldig, maar dat maakt het niet oké. Bij opvoeden hoort nu eenmaal dat je kinderen begrenst. Plassen hoort niet op straat, daar hebben we toiletten voor. En een achtjarige kun je dat nog rustig uitleggen. Als hij later een notoire wildplasser is, lukt dat niet meer."

The Manny

Zelfs al is het typisch jongensgedrag, dat betekent niet dat we alles maar goed moeten vinden, reageert Mark Jansen, die zichzelf The Manny noemt, een van de weinige mannelijke nanny's. Hij is drie dagen in de week gastouder en begeleidt oudere kinderen in de Amsterdamse natuurspeeltuin het Woeste Westen. Jansen wil graag dat kinderen grenzen opzoeken. Meiden en jongens, zegt hij er meteen maar bij, want hij ziet vooral verschillen in karakter. "Ik heb meiden die het liefst de hele dag rondbanjeren en heel zachte jongens die niet zo flink zijn."

Bij de avonturenclub biedt hij ze bewust risico's die ouders vaak uit de weg gaan: in bomen klimmen, vuurtjes stoken of met een kabelbaan over het water roetsjen. "Maar hoe woest ook: uit pedagogisch oogpunt vind ik wildplassen te ver gaan."

Jeroen de Jong richt zich ook op de opvoeding en dan vooral op vaders, met workshops en vadervuurtrainingen.

Een kleintje dat nog niet zindelijk is en in de bosjes verdwijnt, daar kijkt niemand van op Jeroen de Jong

Hij is een buitenmens, vindt niet dat kinderen zich al te braaf moeten gedragen, maar wildplassen? "De grens is voor iedere ouder anders. Ik hou zelf altijd maar de universele waarde aan dat de vrijheid van de een ophoudt waar de ander er last van krijgt. Een plas in de bosjes, die is weg na een regenbui. Maar ik vind het best logisch dat wildplassen in de bebouwde kom verboden is. Ik zou zelf ook niet willen dat iemand tegen mijn schutting plast, dat is gewoon smerig."

Hij vindt acht jaar ook al wel oud. "Een kleintje dat nog niet zindelijk is en in de bosjes verdwijnt, daar kijkt niemand van op. Maar acht jaar wordt al meer aanstootgevend."

Hebben ze op zijn vadertrainingen dan nooit, als echte mannen, het kampvuur uitgeplast? "Nou nee hoor. Dat doe je één keer en niet meer. Dat stinkt als de hel. Zo'n vuurtje laten we gewoon uitgaan."

