Hoogzwangere vrouw die geen gynaecoloog aan haar bed wil, verliest kort geding tegen ziekenhuis

Het ziekenhuis mag de wens van de zwangere vrouw weigeren en is niet verplicht de verloskundige te machtigen. Dat zegt de rechter. Een flinke klap voor de zwangere en voor de vrouwenorganisaties Clara Wichmann en de Geboortebeweging die haar bijstonden. Haar zaak werd door velen gezien als hét voorbeeld van een inbreuk op de keuzevrijheid van vrouwen bij hun bevalling.

"Deze uitspraak zet het recht op zelfbeschikking van alle zwangeren onder druk", zegt Anniek de Ruijter, voorzitter van vrouwenorganisatie Clara Wichmann. "Totale machtsmisbruik! Hoe kunnen ze het over hun hart verkrijgen?"

Ook verloskundige Pauline Doedens is teleurgesteld. Ze kreeg tijdens de rechtszaak flinke kritiek over zich heen en voelde zich weggezet als kruidenvrouwtje. "Ik dacht al dat het ziekenhuis zou winnen", zegt ze. "Ik ben bang dat dit vonnis straks door artsen wordt aangehaald om hun gelijk te krijgen bij onenigheid met een patiënt. Het zou een drama zijn als vrouwen zich daardoor gedwongen voelen tot een risicovolle thuisbevalling."

De advocaat van de hoogzwangere vrouw, Melita van der Mersch, reageert ook aangedaan. “De zitting was emotioneel en heftig en de uitkomst teleurstellend. De vrouw is verdrietig en begrijpt er niets van. We wachten met smart op de redenen van de rechter.”

Uitkomst

De vrouw wilde geen gynaecoloog (of andere vreemden) aan haar bed, maar dat is nu juist de enige voorwaarde van het ziekenhuis. Aan de bevalling van haar eerste kindje, in het ziekenhuis met een keizersnede, heeft ze slechte herinneringen. Beide partijen kwamen, ondanks meerdere pogingen tot bemiddeling, niet tot een oplossing.

"Het gaat om een patiënt, dus van opluchting is geen sprake" Bravis Ziekenhuis, Roosendaal

De vrouw moet nu hard op zoek naar een ziekenhuis dat haar wel wil tegemoet wil komen. "Ze woont in Middelburg maar kan in de regio niet terecht. Waarschijnlijk kan het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) uitkomst bieden. Maar dat is wel 2,5 uur reizen", aldus advocaat Van der Mersch. Een woordvoerder van het AMC, laat weten nog niet te kunnen zeggen of de vrouw binnenkort daar terecht kan.

Het Bravis-ziekenhuis reageert voorzichtig: "Het gaat om een patiënt, dus van opluchting is geen sprake". Alle partijen zijn benieuwd naar de motivatie van de rechter. Die volgt over twee weken.