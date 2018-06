Hoogopgeleiden werken langer én ze zorgen meer voor de kids

Als volwassenen veel werken, gaat dat niet ten koste van de tijd die ze besteden aan zorg voor hun kinderen. Mannen en vrouwen die meer uren werken, besteden zelfs meer uren aan hun zonen en dochters dan volwassenen die een deeltijdbaan hebben of niet werken. Hun 'werkweek' is gewoon langer, tot zelfs vijftig uur per week.

Vooral bij mannen is dat verschil tussen hoog- en laagopgeleiden goed zichtbaar, laat de Monitor Arbeidsmarkt van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid zien. Hoogopgeleide mannen besteden gemiddeld vier uur per week meer aan zorg voor kinderen, het huishouden en/of mantelzorg dan laagopgeleide mannen. Zij trekken er bijna 16 uur per week voor uit.

Hoogopgeleide mannen werken gemiddeld ook tien uur per week meer. Hun werkweek telt daardoor ruim 48 uur en daar zit gemiddeld ook nog 1,8 uur per week studie bij. Laagopgeleide mannen zijn wekelijks circa 35 uur kwijt: zij werken gemiddeld bijna 23 uur en zorgen zo'n 12 uur per week. Dat zij veel minder uren werken dan hun seksegenoten die hbo of universiteit hebben gedaan, is mede doordat in deze groep meer werklozen zitten die het gemiddelde omlaag trekken.

Bij vrouwen is het beeld iets anders. Hoogopgeleide vrouwen werken 13 uur meer per week buiten de deur dan laagopgeleide vrouwen. Maar zij besteden, in tegenstelling tot de mannen, minder tijd aan zorgtaken dan laagopgeleide vrouwen, bijna drie uur minder. Dat gaat niet ten koste van de kinderen, meldt de monitor. Hoogopgeleide vrouwen besteden huishoudelijk werk uit. Aan de zorg voor kinderen besteden ze juist meer tijd; één uur meer dan laagopgeleide vrouwen, terwijl die minder werken.

Minder vrije tijd Hoe doen die hoogopgeleide mannen en vrouwen dat: veel uren werken en toch meer uren actief doorbrengen met hun kinderen dan de vaders en moeders die vaker thuis zijn? De arbeidsmarktmonitor telde dat zij meer uren draaien die opgaan aan werk, huishouden en kinderen, ten koste van tijd voor zichzelf of andere activiteiten. Hoogopgeleiden hebben vaak ook mogelijkheden om thuis te werken, waar ze de avonduren voor kunnen benutten. Ouders besteden meer tijd aan kinderzorg dan vijftig jaar geleden. Tussen 1975 en 2005 steeg de tijd voor de kids tussen 2 uur tot 3,5 uur per week. Ook hier is de toename groter bij hoogopgeleide dan bij laagopgeleide vaders en moeders. In de laatste tien jaar stabiliseert het aantal uren dat in kinderen wordt gestoken. Toch neemt de aandacht in tijd per kind nog steeds toe, meldt de monitor, omdat ouders minder kinderen krijgen. Laagopgeleide ouders zijn, doordat ze minder uren werken, wel veel vaker thuis waardoor kinderen na school naar huis kunnen. Maar dat vertaalt zich dus niet in meer zorg voor kinderen. De ouders zijn blijkbaar druk met andere zaken of met zichzelf, al is de monitor daar niet helder over. Kinderen van hoger opgeleide moeders zitten 3,5 keer vaker op opvang dan kinderen van lager opgeleide moeders. Maar als de hoogopgeleide papa of mama niet werkt en thuis is, is de aandacht vaak ook echt voor hen.