Hooggerechtshof hakt knoop niet echt door in strijd om bruidstaart voor homo's

Homo’s die in de VS willen trouwen blijven vrezen dat ze als klant worden geweigerd door feestzaalverhuurders, huwelijksfotografen of bruidstaartenbakkers. Want de veroordeling van een bakker in Colorado die in 2012 twee mannen de deur had gewezen, is maandag door het Hooggerechtshof vernietigd.

Tegelijk blijven verhuurders, fotografen en bakkers met principiële bezwaren tegen het homohuwelijk ook vrezen dat een homopaar hun winkel binnenstapt en eist geholpen te worden. Want de uitspraak van het Hooggerechtshof heeft niet echt de knoop doorgehakt. Progressief Amerika, dat in 2015 met vreugde het homohuwelijk gelegaliseerd zag worden, en conservatief-religieuze Amerika, dat het land daarmee verder in de morele afgrond zag zinken, zijn veroordeeld tot een nieuwe ronde in het juridische gevecht.

Kunnen klanten de bakker dwingen met een speciaal ontworpen taart een huwelijk te bejubelen dat hij afkeurt?

Charlie Craig (links) en David Mullins. © AP

Grondrechten Daarin zijn maar liefst drie grondrechten in het geding. Het aanstaande echtpaar David Mullins en Charlie Craig wil niet gediscrimineerd worden. Taartontwerper Jack Phillips in Colorado wil leven naar zijn religieuze overtuiging. En het derde grondrecht dat op het spel staat: de vrijheid van meningsuiting. Kunnen klanten de bakker dwingen met een speciaal ontworpen taart een huwelijk te bejubelen dat hij afkeurt? Bakker Phillips had geen respectvolle, laat staan een objectieve beoordeling van zijn standpunt gekregen, vond rechter Kennedy De zaak voor het Hooggerechtshof was zoals meestal een hoger beroep – in eerste instantie was het geschil behandeld door een anti-discriminatiecommissie in Colorado. Daar ging het meteen al fout, oordeelde het Hooggerechtshof. Niet omdat die commissie de bakker ten onrechte ongelijk gaf, maar omdat de sfeer waarin dat gebeurde niet deugde. Die was vijandig ten opzichte van de religie van de bakker, schreef rechter Anthony Kennedy, die vaak het voortouw heeft in kwesties rond homorechten. Een van de commissieleden had tijdens de zitting bijvoorbeeld opgemerkt dat religie in het verleden is misbruikt voor het rechtvaardigden van discriminatie, en zelfs slavernij en massamoord op Joden. Andere leden waren daar niet tegenin gegaan. Diezelfde commissie had bovendien andere bakkers in het gelijk gesteld, die hadden geweigerd taarten te maken met een anti-homoboodschap. Bakker Phillips had dus geen respectvolle, laat staan een objectieve beoordeling van zijn standpunt gekregen, vond Kennedy.

Verdeeld Hooggerechtshof Hij schreef het arrest namens zeven van de negen rechters, maar achter die ruime meerderheid schuilt een verdeeld Hooggerechtshof, dat kennelijk niet toe is aan een fundamentele uitspraak over de tegenstelling tussen vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie. Twee rechters lieten weten dat bakker Phillips volgens hen gewoon gelijk had dat hij niet de boodschap van een trouwend homostel in gebak wilde uitdrukken. Twee andere rechters vinden juist dat het Hooggerechtshof heen had moeten kijken door de kwetsende gang van zaken in de commissie en het echtpaar gelijk had moeten geven. En inclusief Kennedy houden vijf rechters zich wat dat betreft op de vlakte. Daardoor is niet te zeggen hoe de zaak anders zou zijn uitgepakt. Dat de onbesuisde opmerkingen van een lagere rechter voor het Hooggerechtshof doorslaggevend waren, maakt politieke tegenstanders van president Donald Trump nu extra nieuwsgierig naar een andere uitspraak die deze maand wordt verwacht: over Trumps reisverbod voor mensen uit een aantal landen waar voornamelijk moslims wonen. Verschillende lagere rechters blokkeerden dat reisverbod juist vanwege uitspraken en tweets van presidentskandidaat Trump. Omdat hij het zo vaak had gehad over het gevaar dat moslims opleveren voor de veiligheid van Amerikanen, concludeerden ze dat de maatregel kennelijk niet de veiligheid diende, maar mensen met een bepaalde godsdienst benadeelde.