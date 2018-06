Honderden uitzendkrachten PostNL krijgen gelijk loon

Goed nieuws voor honderden pakketsorteerders die via het uitzendbureau In Person werken voor PostNL. Zij krijgen vanaf 1 juli hetzelfde salaris als de pakketsorteerders die echt in dienst zijn van PostNL. “Gelijk loon voor gelijk werk”, juicht de FNV, die dinsdagavond schikte met het uitzendbureau. Op fulltimebasis zou het grofweg gaan om 150 euro bruto per maand die moet worden bijgestort.

Een grote overwinning, maar de vakbond is nog lang niet klaar met de kwestie. “In Person geeft het goede voorbeeld. Wij zijn daar ontzettend blij mee, en hopen dat de andere uitzendbureaus bij PostNL ook tot inkeer komen”, zegt FNV-bestuurder Mariëtte van der Neut. “Tempo Team, Young Capital en Otto Workforce zijn de volgende op ons lijstje”, waarschuwt Van der Neut.

FNV wil namelijk dat de rest van de uitzendbureaus die mensen uitlenen aan PostNL ook een normaal loon gaat betalen. Volgens de FNV heeft PostNL nauwelijks eigen mensen in dienst op pakketdepots, terwijl de pakketdienst enorm had groeit. Toch kiest PostNL ervoor te werken via schijnconstructies, zegt FNV, om zo goedkoop mogelijk personeel te hebben.

Over de afgelopen vijf jaar is ruim 5 miljoen euro te weinig loon betaald.