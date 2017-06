Honderden klachten over discriminatie bij zwangerschap

Het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie is in de eerste drie weken van zijn bestaan overstelpt met klachten van zwangere vrouwen. Er meldden zich vooral vrouwen met een tijdelijk of flexibel contract. Volgens het College voor de Rechten van de Mens, dat het meldpunt opende, is daarmee aangetoond dat de oorzaak van de problemen moet worden aangepakt.

Het College kreeg al langer signalen dat de flexibilisering van werk zwangere vrouwen in de problemen brengt. Daarom richtte het College zich bij de opening van het meldpunt speciaal op die doelgroep. Door de klachten te inventariseren hoopt de organisatie meer zicht te krijgen op de arbeidsrisico's die zwangere vrouwen lopen. Zwangerschapsdiscriminatie is volgens het College een probleem dat jaarlijks 65.000 vrouwen treft, bijna de helft (43 procent) van alle zwangere werkende vrouwen.

De problemen waar de vrouwen mee te maken krijgen zijn divers: naast ontslag of niet-verlengen van een contract kunnen deze vrouwen volgens het College ook een beloning of opslag mislopen. Daarnaast krijgen ze signalen dat werkgevers hun functioneren kritischer volgen dan dat van hun niet-zwangere collega's.

Dunne scheidslijn

Als een vrouw zwanger is of wil worden, mag dat geen rol spelen bij het verlengen van een contract. Het is alleen niet altijd makkelijk de relatie tussen zwangerschap en bijvoorbeeld ontslag te beoordelen. Soms spelen er andere zaken, bijvoorbeeld slecht functioneren of een reorganisatie, en is er geen sprake van discriminatie.

Enkele dagen voordat het meldpunt opende, behandelde het College voor de Rechten van de Mens vier zaken van zwangere vrouwen die zich gediscrimineerd voelden. In een ervan, tegen The Kooples, stelde een verkoopster volgens het College dat de modewinkel haar contract niet verlengde vanwege haar zwangerschap. De personeelsmanager gaf een slechte beoordeling en dalende verkoopprestaties als reden.

Gisteren deed het College uitspraak in de vier zaken. In twee gevallen stelde het de vrouwen in het gelijk. In de procedure tegen The Kooples en in een andere zaak oordeelde het College dat de werkgever de vrouwen had ontslagen vanwege slecht functioneren en niet door de zwangerschap. Uitspraken van het College zijn niet juridisch bindend, zoals bij rechtszaken. Wel doet het College na zo'n uitspraak nog een kort onderzoek of hun beslissing een vervolg krijgt. In ongeveer 75 procent namen werkgevers maatregelen.

Niet van alle meldingen komt uiteindelijk een zaak. Jaarlijks behandelt het College twintig tot dertig zaken van zwangerschapsdiscriminatie.