Honderden babylijkjes bij voormalig katholiek opvangtehuis in Ierland worden opgegraven

De opgraving moet helderheid verschaffen of er sprake was van grootschalig misbruik in dit katholieke opvanghuis en maakt deel uit van het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Het massagraf in het westen van Ierland gelegen Tuam werd vorig jaar ontdekt. Bij opgravingen bij het voormalige tehuis werden toen twintig ondergrondse ruimten blootgelegd waarin ‘behoorlijke hoeveelheden menselijke resten’ werden aangetroffen. De ontdekking vorig jaar schokte de katholieke gemeenschap in Ierland.

Lees verder na de advertentie

Een beperkt aantal lijkjes is toen al opgegraven, maar om alle stoffelijk overschotten op te graven is een wetswijziging nodig. Die verwacht de regering nu in de eerste helft van 2019 door te voeren.

Slechts één begrafenisbewijs In de graven liggen 796 stoffelijke overschotten. Het zijn baby's, al dan niet te vroeg geboren, kinderen tot 2 à 3 jaar, maar ook volwassen vrouwen. De lijkjes zijn gevonden in ondergrondse kamers en opslagruimtes die zijn onderzocht bij het complex in Tuam. Dit 'Mother and Baby Home' in county Galway werd tussen 1925 en 1961 gerund door 'Bon Secours'-zusters. Het onderzoek naar het tehuis werd ingesteld nadat een lokale historica, Catherine Corless, in de plaats Tuam zei aanwijzingen te hebben dat zich daar een massagraf bevond. Zij ontdekte aan de hand van geboorte- en sterftecertificaten dat zo’n achthonderd kinderen van het tehuis stierven maar vond slechts voor één kind het begrafenisbewijs De onderzoekers gaan zich onder meer richten op de hoge sterftecijfers, medische proeven die op de kinderen zouden zijn uitgevoerd en de adoptie- en begrafenispraktijken in de tehuizen. Volgens schattingen verbleven in totaal circa 35.000 vrouwen in de tien tehuizen die door religieuze ordes in Ierland werden beheerd.

Lees ook: