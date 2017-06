Homostellen verdelen taken gelijker

Mensen die samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een verkennend onderzoek, lijken meer los te komen van traditionele rolpatronen rond de taken van mannen en vrouwen.

Dat geldt allereerst voor hun opvattingen. Homo’s en lesbo’s vinden minder vaak dan mannen en vrouwen in een heterorelatie dat vrouwen nu eenmaal geschikter zijn voor zorg dan mannen. Ook hechten ze er meer belang aan dat beide partners even veel bijdragen aan het huishoudinkomen. Het zou goed zijn als moeders meer zouden werken dan ze nu vaak doen, vinden homo- en lesbische stellen ook.

Traditionele rolopvattingen

Maar opvallend genoeg gaan ook homo’s en lesbo’s ervan uit dat vaders idealiter méér uren werken dan moeders – kennelijk, stelt het SCP vast, zijn traditionele rolopvattingen ook onder homo’s en lesbo’s hardnekkig.

Lesbische vrouwen vinden hun eigen werk ook minder belangrijk dan mannen. In gesprekken die de SCP-onderzoekers voerden, kregen zij van vrouwenstellen veel vaker dan van mannenstellen de opmerking te horen dat ‘werk niet alles is’ en dat het ‘belangrijk is om tijd vrij te maken voor thuis en jezelf’.

Die opvatting vertaalt zich ook in de praktijk. Vrouwen in een lesbische relatie werken per week weliswaar gemiddeld zeven uur meer dan vrouwen uit een heterostel, maar ze werken veel minder dan mannenstellen. Bij mannenstellen werken beide partners vaak fulltime; de partners in vrouwenstellen kiezen liever allebei voor een deeltijdbaan, ook als ze geen kinderen hebben.