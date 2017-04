Homoseksualiteit minder taboe, maar onverdraagzaamheid neemt toe

Een ‘afschuwelijk incident’, noemt het COC de mishandeling van twee homo’s die na een avondje stappen hand in hand door Arnhem liepen. De mannen werden dit weekend door een groep jongeren belaagd met een betonschaar, waardoor de 31-jarige Ronnie zijn bovenlip scheurde en vier voortanden kwijtraakte. “Het was een nachtmerrie”, zei zijn vriend Jasper (35), die er met kneuzingen en schaafwonden vanaf kwam.

'Ik ben al zo vaak uitgescholden voor homo dat ik het niet eens meer bijhoud'

Ook in Eindhoven werd een homostel dit weekend aangevallen bij het uitgaan. Twee mannen van 22 en 25 jaar meldden zich bij agenten, nadat er volgens een politiewoordvoerder ‘rake klappen’ waren gevallen. “Ik ben al zo vaak uitgescholden voor homo als ik De Pallaz uit loop dat ik het niet eens meer bijhoud”, schreef een van de slachtoffers op Facebook. “Maar dat het nu zo fysiek dichtbij is gekomen geeft me heel veel angst."

Meer aangiften De incidenten in Arnhem en Eindhoven staan niet op zichzelf. Volgens het COC steeg het aantal aangiften van geweld tegen homo’s de afgelopen jaren flink: van 400 in 2009 naar zo’n 1500 in 2015. “Dat wil niet per se zeggen dat er ook meer incidenten zijn. Maar we hebben wel de indruk dat het geweld tegen homo’s toeneemt”, zegt woordvoerder Philip Tijsma. Dat komt volgens Tijsma door de toegenomen zichtbaarheid van homo’s in de samenleving. Het is een dubbel verhaal, zegt hij. Aan de ene kant is 90 procent van de Nederlanders van mening dat homo’s moeten kunnen leven zoals ze willen, maar een derde vindt het aanstootgevend als ze twee mannen zien zoenen. “Hoe dichterbij het komt, hoe meer aversie. Vroeger durfde niemand op school uit de kast te komen, dus kreeg niemand klappen. Nu komen mensen op hun vijftiende uit de kast. Dat is natuurlijk mooi, maar het brengt ook risico’s met zich mee.”

Homo-ontmoetingsplaatsen Om de onverdraagzaamheid tegen te gaan, bindt Anthony Mathijsen met zijn stichting Platform Keelbos de strijd aan met gemeenten die steeds vaker homo-ontmoetingsplaatsen willen sluiten. “Gemeenten doen alsof er veel overlast is, maar meestal gaat het om een of twee klagers. Ze sluiten die plekken zogenaamd om de mannen te beschermen. Maar ondertussen belonen ze anti-homogedrag.” Het brute voorval in Arnhem roept een storm aan misnoegde reacties op. Zo organiseert Gay Horeca Arnhem zaterdag een demonstratie tegen homogeweld, en roept journaliste Barbara Barend op om foto's op social media te plaatsen van mannen of vrouwen die elkaars hand vasthouden. Politici, bekende Nederlanders en andere Twitteraars gaven gisteren massaal gehoor aan die oproep. D66-leider Alexander Pechtold arriveerde hand in hand met medeonderhandelaar Wouter Koolmees op het Binnenhof, en voetballers van NEC sloegen de handen ineen om geweld tegen homo’s de rug toe te keren. Aangifte leidt niet altijd tot een veroordeling 'Zeven op de tien lhtb’s in Nederland krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld.' In een brandbrief roept het COC informateur Edith Schippers op om de aanpak van geweld tegen lhbti’s (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksen) prioriteit te geven bij de gesprekken over een nieuw kabinet. “Zeven op de tien lhtb’s in Nederland krijgen te maken met fysiek of verbaal geweld”, zegt Tijsma. Toch worden van de honderden aangiftes van geweld gemiddeld slechts negen daders per jaar veroordeeld. Wederom een ‘dubbel verhaal’, vindt hij. “De politie wil het heel graag weten, maar dat betekent niet dat een aangifte tot een veroordeling leidt. Dat moet echt anders.” Om het aantal veroordelingen op te schroeven, pleit het COC voor prestatieafspraken tussen politie en justitie zodat het aantal veroordelingen omhoog gaat. “De politie moet beter zijn best doen om te bewijzen dat het om discriminatie gaat. Dat verdient meer aandacht op politieacademies.” Daarnaast wil het COC strengere straffen voor discriminerend geweld tegen homo’s en verbeterde voorlichting op scholen. Voorlichting over homoseksualiteit is sinds 2012 verplicht, maar de lerarenopleidingen hoeven er in het curriculum geen aandacht aan te besteden. “Daardoor laat de kwaliteit te wensen over.”

