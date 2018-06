Hoger loon voor leraren in het basisonderwijs lost niet alles op

Er zijn momenteel te weinig mensen die leraar willen worden. Het aantal eerstejaars pabo-studenten halveerde in tien jaar tijd. Het beroep basisschoolleraar is ook weinig prestigieus. In de zogeheten beroepsprestigeladder van adviesbureau Ecorys en het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt duikelden basisschoolleraren vorig jaar van plek 42 naar 69. Kortom, leraren hebben een imagoprobleem.

De leerkracht moet niet alles zelf blijven doen. Nakijken of opruimen kan iemand anders ook prima. Marc Vermeulen

Dat komt deels doordat basisschoolleraren minder verdienen dan veel andere hoger opgeleiden. En dat is belangrijk, voor mannen gemiddeld genomen nog iets meer dan voor vrouwen, omdat zij vaker voltijds werken en het hoofdinkomen moeten verdienen. Ook voor mensen die op latere leeftijd besluiten dat ze willen lesgeven, is een fatsoenlijk salaris belangrijk. Zij hebben veelal een gezin en een hypotheek.

De grote groep leraren die uit het onderwijs gestapt is, geeft aan dat het lage salaris een van de redenen is waarom ze gestopt zijn. Dat bleek eind 2017 uit een enquête van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Een deel van hen zou best weer willen lesgeven, maar alleen als ze beter betaald worden.

Werkdruk Maar loon is niet de hele verklaring. De werkdruk is een andere factor, zegt het PO-front, de coalitie van werknemers en werkgevers die de afgelopen anderhalf jaar stakingen organiseerde. Die moet wat hen betreft omlaag. Verder worden de vele vrouwen in het basisonderwijs, de deeltijdcultuur en het grote aandeel oudere leerkrachten genoemd als mogelijke redenen voor de lage status die aan het vak wordt toegekend. Alleen hogere lonen zullen de tekorten aan personeel dan ook niet oplossen, meent hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt Marc Vermeulen van Tilburg University. Er zal ook anders moeten gewerkt. Die maakt wel eens de vergelijking met marktsectoren: die gaan bij krapte innoveren of nemen totaal andere organisatievormen aan. Dat moet vervolgens leiden tot een stijging van de arbeidsproductiviteit. Maar bij scholen lukt dat maar niet. Vermeulen: “Kijk alleen al eens naar de klassen: 23 leerlingen die in één ruimte min of meer dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Daarvoor moeten toch ook andere modellen denkbaar zijn.”

Innovatie De hoogleraar denkt aan meer gebruik van software en computers. “Er is ook veel te veel bureaucratie, vaak creëren ze dat nog zelf ook. Dan spreken ze bijvoorbeeld elke week alle leerlingen door. De leerkracht moet ook niet alles zelf blijven doen. Nakijken of opruimen kan iemand anders ook prima.” Een keiharde noodzaak om het on­der­wijs­aan­bod te veranderen is er niet. En, zegt Vermeulen, denk er ook eens aan om gebruik te maken van andere beroepen. Want er zijn wel meer mensen in staat om kinderen op een boeiende manier nieuwe inzichten bij te brengen dan alleen gediplomeerde leraren. De inzet van zij-instromers is daarbij een goede stap. “Alleen wordt van hen ook weer een ‘leraar-zoals-alle-andere-leraren’ gemaakt”, aldus Vermeulen. Maar in het onderwijs is de noodzaak tot innovatie niet groot. In het bedrijfsleven stokt de vraag als de onderneming niet met haar tijd meegaat en kan een zaak failliet gaan. In het onderwijs blijft de vraag altijd bestaan, omdat er steeds nieuwe kinderen geboren weer. Een keiharde noodzaak om het aanbod te veranderen is er dus niet.

Prima startsalaris, maar daarna… Het startsalaris van juffen en meesters is lang niet slecht in vergelijking met andere sectoren en daarbij zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden soms jaloersmakend. Elders hebben werknemers minder vakantie en zwangerschapsverlof en ook de werkloosheidsuitkeringen zijn nog steeds riant. Daarbij is er prima in deeltijd te werken. Tot zover het goede nieuws. Want tien jaar na het begin van hun loopbaan staan basisschoolleerkrachten in de top-5 van slechtst betaalde hbo-afgestudeerden. Dankzij de deze week gesloten cao zullen ze daar de volgende keer waarschijnlijk buiten vallen, maar het salaris blijft karig. Na tien jaar op de basisschool denkt een kwart van de leraren na over een carrièreswitch. Die switch eindigt relatief vaak in de sector zorg & welzijn. Daar zijn de lonen ook niet hoog, maar gemiddeld genomen beter dan in het onderwijs.