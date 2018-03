Hoge woonlasten houden leraren weg uit Amsterdam

Amsterdamse basisscholen voeren deze week extra actie boven op de lerarenstaking die voor woensdag gepland staat in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland. In geen enkele andere stad in Nederland is het lerarentekort zo problematisch. Over vier jaar dreigen zo'n twaalfduizend kinderen het te moeten stellen zonder meester of juf.

In 2022 komt de hoofdstad naar verwachting 525 basisschooldocenten tekort, blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs. Nu al heeft Amsterdam 175 onvervulde vacatures in het basisonderwijs. Ter vergelijking: een stad als Rotterdam krijgt naar verwachting een tekort van 370 basisschooldocenten en Utrecht 'slechts' 139.

Een van de belangrijkste redenen waarom leraren Amsterdam links laten liggen zijn de prijzen van de huizen. "Huizenprijzen zijn zo hoog, dat kopen al bijna geen optie meer is voor een basisschooldocent. Zelfs huren is al erg moeilijk geworden", zegt woordvoerder Grada Huis van de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen.

Forensen Heen en weer forensen tussen de hoofdstad en een van de omliggende gemeentes is voor beginnende leraren ook geen optie. Reiskosten zijn volgens Huis een te grote hap uit het startsalaris van een basisschooldocent. "Bovendien wil lang niet iedereen werken in een grote stad, met alle problemen die je op een school in de stad kunt tegenkomen. Misschien zijn die docenten er wel, maar dan moeten we wel het geld hebben om gericht te zoeken." De huizenprijzen zijn zo hoog, dat kopen al bijna geen optie meer is. Zelfs huren is al erg moeilijk geworden. Grada Huis, vereniging van Amsterdamse schoolbesturen Eerder dit jaar maakte het Amsterdamse stadsbestuur bekend honderd woningen te reserveren voor jonge leraren. Op deze manier moet het voor jonge onderwijzers aantrekkelijker worden om in Amsterdam te gaan werken. "Dat is nog maar een eerste stap, het is nog lang niet voldoende", zegt Huis. Onder de noemer 'Op=op' vragen scholen aan ouders een petitie te ondertekenen met daarin een oproep om het lerarentekort terug te dringen. Ook moeten ouders een poster voor de ramen te hangen met de tekst 'stop het lerarentekort!'. Daarnaast delen ouders een animatiefilmpje op social media. Begeleid door zwaarmoedige muziek is te zien hoe een leerling in 2023 in een verpauperd schoolgebouw staat zonder docent.