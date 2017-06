Hoge Raad: wietteelt blijft strafbaar tot politiek anders besluit

Het arrest volgt in een langlopende zaak van twee wiettelers uit het Groningse Bierum. Ze runden sinds 2009 een plantage, waarvan de oogst aan twee gedoogde coffeeshops werd geleverd. Het duo deed dat vanuit de overtuiging dat, aangezien de verkoop van wiet gedoogd wordt, er ook ruimte moet zijn om de plantjes te telen zonder gestraft te worden. Anders zou het Nederlandse wietbeleid 'z'n laatse stukje geloofwaardigheid verliezen', voerde de advocaat aan.

In 2014 kreeg het duo daarin van de rechter nog gelijk: vrijspraak. Maar het hof oordeelde in hoger beroep anders: het is aan de wetgever om te besluiten of een vorm van hennepteelt gedoogd wordt, en niet aan de rechter. De wiettelers uit Bierum kregen een voorwaardelijk gevangenisstraf van drie maanden.

De Hoge Raad is het met die redenatie eens. Het maatschappelijke debat rond het gedoogbeleid waar de verdachten zich op beroepen, is nog niet uitgekristalliseerd. Er is dus ook nog geen overeenstemming in de samenleving over de vraag of de wietteler er in sommige gevallen ongestraft mee weg mag komen. Daar doet de keurige bedrijfsvoering van de telers uit Bierum niets aan af.

Voor het duo zit er dus niets anders op dan geduldig wachten tot Den Haag de wet wijzigt. Overigens is dat dichterbij dan ooit. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde vorig jaar het voorstel van D66 om wietteelt te legaliseren. En ook de VVD, altijd fel tegenstander, is inmiddels om: leden wisten tijdens een partijcongres de handen op elkaar te krijgen met een pleidooi voor het 'slimmer reguleren' van de henneptelers. Trouw

