Hoge Raad: Levenslange celstraf is nu humaan genoeg in Nederland

De manier waarop Nederland met levenslang gestraften omgaat, voldoet aan de eisen van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. De Hoge Raad bevestigt daarmee voor het eerst het nieuwe beleid van het ministerie van justitie en veiligheid. Er is een adviescollege aangesteld dat zich na 25 jaar gevangenisstraf buigt over de vraag of iemand aan een reïntegratietraject kan beginnen.

De Hoge Raad sprak zich uit in de zaak Faig B. Die vermoordde in 2011 drie jonge vrouwen: twee ex-vriendinnen en de zus van één van hen. In 2015 werd B. door het gerechtshof in Den Haag tot levenslang veroordeeld. Hij ging in cassatie, maar krijgt dus ongelijk. De Hoge Raad stelt dat de oplegging van levenslange gevangenisstraffen mogelijk blijft.

Het Nederlandse systeem, waarin levenslang ook echt een leven lang achter de tralies betekent, lag de afgelopen jaren internationaal onder vuur. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde dat gestraften perspectief moeten hebben op terugkeer in de maatschappij. Nederland kent wel een systeem van gratie, maar dat wordt niet benut.

Als blijkt dat het nieuwe stelsel ertoe leidt dat er nooit een straf wordt verkort, zal het men­sen­rech­ten­ver­drag opnieuw op tafel zal komen.

Omdat Nederlandse rechters vervolgens geen levenslang meer oplegden, moest de regering het beleid wel veranderen. Een Adviescollege levenslanggestraften werd in het leven geroepen. Dat adviseert de minister na 25 jaar gevangenschap over een eventueel reïntegratietraject. Wat overigens niet betekent dat daar ook echt vrijlating op volgt.