Hoeveel krediet heeft Tesla nog?

Weinig start-ups zullen zo platgeknuffeld zijn als Tesla. Geen wonder: wie een elektrische auto kan bouwen met een groot rijbereik, een dekkend laadnetwerk én een spannend uiterlijk, verdient de nodige credits.

Maar voor hoe lang? Die vraag wordt steeds dwingender nu gisteren bekend werd dat het bedrijf van topman Elon Musk de toeleveranciers gevraagd heeft om betalingen terug te storten die Tesla eerder gedaan heeft.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal, dat de memo heeft ingezien, moeten toeleveranciers de terugstortingen zien als een gunst, die de autobouwer winstgevend moet maken. Dat zou uiteindelijk ook de leveranciers ten goede komen, aldus Tesla.

Financiële ramp

Het bedrijf uit Sillicon Valley heeft sinds het in 2003 werd opgericht, nog nauwelijks winst gemaakt. “Tesla is een financiële ramp en het wordt alleen maar erger”, zegt autokenner Wim Oude Weernink van Automotive Management, een platform voor de autobranche. “Het vorige kwartaal boekten ze een recordverlies en bovendien kampen ze met productieproblemen voor hun Model 3.”

Op die auto heeft Tesla nu alle hoop gericht: Model 3 moet een elektrische auto voor een breder publiek worden.

Het is voor Elon Musk niet te hopen dat zijn ‘electric dream’ stukloopt op de wet van de remmende voorsprong.

Na veel vertraging meldde Tesla onlangs dat de productiedoelstelling van 5.000 auto’s per week van Model 3 nu wordt gehaald. Maar zelfs als de Amerikanen die weekproductie blijven volhouden, is succes allerminst een garantie, zegt Oude Weernink. Al is het alleen al vanwege de aanschafprijs, die in de praktijk veel hoger uitpakt dan de beloofde 35.000 euro: “Als je in dat segment de duurste bent, én je loopt achter én je hebt geen goed dekkend dealernetwerk, dan zie ik het somber in voor Tesla.”

Het is voor Elon Musk niet te hopen dat zijn ‘electric dream’ stukloopt op de wet van de remmende voorsprong. Juist ‘fossiele’ concurrenten van traditionele automerken blijken op termijn wellicht toch beslissende voordelen in huis te hebben. Een uitgebreid dealernetwerk en ervaring met massaproductie, bijvoorbeeld.

Oude Weernink: “Volvo heeft er tachtig jaar over gedaan om 500.000 auto’s per jaar te kunnen bouwen. Massaproductie is niet iets wat je even doet. Maar minstens zo belangrijk is het tijdig vernieuwen van ­modellen. Dat doet Tesla ook niet. Terwijl alle concurrenten straks met nieuwe elektrische auto’s komen, beginnen Tesla-klanten ongeduldig te worden. In Noorwegen, waar ­Tesla relatief groot is, regent het klachten over een gebrek aan service.”