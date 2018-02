Hoe zorg ik ervoor dat ik de koffierekening voortaan betaal?

Sinds enkele jaren help ik als vrijwilliger nieuwe Nederlanders bij het leren van de taal, waarbij de focus vooral op gespreksvaardigheid ligt. Die gesprekjes gaan onder het genot van een kopje koffie, waarvan ik in de regel de bescheiden kosten voor mijn rekening neem. Ik heb nu een gesprekspartner die erop staat een keer tweewekelijks voor de koffie te betalen. Dit laat ik, ondanks heftig tegensputteren, schoorvoetend toe. Aan de ene kant vind ik het respectloos deze geste te weigeren. Aan de andere kant is mij de zorgelijke financiële situatie van mijn gesprekspartner bekend en vind ik bovendien dat vrijwilligerswerk ook betekent dat de vrijwilliger de kosten draagt. Hoe kan ik ervoor zorgen in het vervolg de koffierekening alleen te betalen?

Beste Ik wil betalen,

Met een keer tweewekelijks wordt, neem ik aan, bedoeld dat u de ene keer betaalt en hij de andere. Ik raad u aan om uw gesprekspartner/leerling het plezier te gunnen om ook eens de gastheer te spelen. U besteedt tijd en inzet om uw leerlingen te helpen Nederlands te leren spreken. Hij is u daar erkentelijk voor en wil dat laten zien door iets terug te doen. Het is al erg genoeg om voor alles je hand te moeten ophouden. Als hij eens in de twee weken betaalt, voelt hij zich minder ondergeschikt. Als u hem dat plezier ontzegt door erop te staan dat u en u alleen de koffie betaalt, plaatst u zichzelf nog een treetje extra boven hem. Ongetwijfeld zit hij als nieuwkomer krap bij kas, maar eens per twee weken een kop koffie voor een ander betalen moet te doen zijn. De koffieprijzen variëren nogal afhankelijk van de locatie. Als u een duurdere gelegenheid frequenteert, stel dan voor om naar een goedkopere te verkassen. Dat is een betere manier om hem tegemoet te komen.

