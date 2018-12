Hoe ziet de toekomst van de journalistiek eruit?

Wie naar de cijfers kijkt kan er niet omheen: steeds meer mensen nemen een digitaal abonnement, en minder abonneren zich op de puur papieren krant. Twee experts blikken vooruit over wat dit in de nabije toekomst voor de krant betekent.

Is het gunstig voor kwaliteitsmedia dat steeds meer mensen een digitaal abonnement nemen?

Irene Costera-Meijer, hoogleraar journalistiekwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: "Ja. Digitaal heeft voordelen, het is goedkoper, want je hebt geen distributie- en papierkosten. Zo kan er meer geld overblijven voor journalistiek inhoudelijk werk. En je kunt het publiek via internet direct bereiken met je artikelen, niet meer één keer per 24 uur. Maar het probleem is wel dat mensen nu nog vaak zeggen: 'nieuws via internet? Daar betaal ik niet voor'. Ze verbinden dit niet met kwaliteit. Toch zul je zien dat hoe langer hoe meer mensen de overgang maken. We betalen nu ook al voor Netflix of Spotify. Het wordt steeds normaler voor digitale producten te betalen, de krant gaat daar steeds meer van profiteren."

Klaske Tameling promoveerde op proefschrift 'En wat doen we online, crossmediale dilemma's op de Nederlandse nieuwsredactie' en is coördinator crossmedia bij BNN/Vara: "De internetrevolutie heeft grote gevolgen voor kwaliteitsmedia, maar ze zijn zich dat nog te weinig bewust. Hoofdredacties denken nog vaak: we blijven doen wat we al deden, maar nu online. Dit betekent dat ze 'zenders' blijven, ze sturen informatie. Dat is een vergissing, het past niet meer in onze tijd. Iedereen praat tegenwoordig op alle platforms voortdurend mét elkaar, van WhatsApp tot Facebook tot Instagram: dat heeft grote culturele gevolgen.

"Er moet veel meer contact komen tussen redacties en hun publiek. Ga echt in gesprek met elkaar, online en offline, vertel hoe je kwesties hebt aangepakt, sta open voor kritiek. Die Trouwbijeenkomsten dit jaar op plekken in het land, vind ik een goed voorbeeld van hoe het kan. Daar vond echte uitwisseling plaats tussen journalisten en hun lezers."