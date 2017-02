Hoe zet Trump elf miljoen illegale migranten het land uit?

De meerderheid van de elf miljoen illegal aliens – letterlijk: illegale buitenaardse wezens – in de VS, wiens aanwezigheid jarenlang gedoogd is, loopt nu het risico op uitwijzing. Er komen meer gevangenissen, 15.000 extra grens- en controleambtenaren en natuurlijk De Muur.

Enerzijds gaat het om strikter handhaven en oprekken van bestaande immigratiewetten, zodat de groep ‘criminele illegalen’ enorm groeit. Anderzijds worden er nieuwe maatregelen bedacht om migranten zonder papieren aan de grens te weren en vanuit de VS uit te zetten. De grote vraag is wat er financieel haalbaar en praktisch mogelijk is. Voor uitvoering van de plannen moeten nog miljarden dollars worden gezocht.

De belangrijkste veranderingen die minister John Kelly van Binnenlandse Veiligheid presenteerde op een rij:

Weg met uitzonderingen Het is afgelopen met allerlei uitzonderingen op de regels voor uitzetting. De prioriteit ligt bij degenen die veroordeeld zijn voor een overtreding of misdrijf. Maar daaronder vallen van nu af aan ook degenen die een kleine verkeersovertreding begingen én degenen die illegaal de grens zijn overgestoken. De laatste groep zou al meer dan de helft van de naar schatting elf miljoen mensen zonder verblijfspapieren omvatten. Een volgende grote groep zijn zij die na het verlopen van hun visum zijn gebleven. Ook zij kunnen nu worden uitgezet, zelfs als zij toevallig aanwezig zijn als een agent eigenlijk een ander zoekt.

Vervolgd voor mensenhandel Wie zijn of haar kinderen het land binnensmokkelt, kan zelf worden uitgezet of vervolgd worden voor mensenhandel. In 2014 kwamen duizenden onbegeleide minderjarigen op de vlucht voor geweld in landen in Midden-Amerika naar de VS op zoek naar familieleden.

'Snel uitzetten' Het begrip ‘snel uitzetten’ van nieuwkomers zonder papieren die binnen 100 mijl (160 km) van de grens en binnen veertien dagen zijn opgepakt, wordt opgerekt naar twee jaar en overal in de VS. Het is afgelopen met de praktijk van kort vasthouden en dan weer laten gaan, zegt Kelly in zijn memo.

Extra agenten Trump wil tienduizend extra immigratie-agenten en ondersteunende medewerkers. De grenswacht krijgt vijfduizend nieuwe krachten plus vijfhonderd lucht- en waterpolitie. Hoe snel deze mensen zijn aangenomen is de vraag, omdat er nu al tweeduizend vacatures zijn bij de grenswacht. Twee op de drie sollicitanten zouden struikelen op de verplichte test met de leugendetector.

Functie-uitbreiding voor politie Lokale agenten mogen weer helpen bij deportaties, waarmee zij de facto immigratie-agenten worden. Veel staten en steden hebben al geweigerd mee te doen aan dit federale beleid en onder president Obama werd dit onderdeel teruggeschroefd. Toch waren er ook fervente aanhangers van deze functie-uitbreiding voor de politie, zoals de beruchte sheriff Arpaio van de regio Phoenix. Het kostte de lokale overheid vele miljoenen om zijn aanpak te verdedigen, en in hoger beroep verloor hij regelmatig omdat hij etnisch profileerde en discrimineerde.

Meer gevangenissen Vervolging en vastzetten van degenen die illegaal de grens oversteken. Dit werd een tijd gedaan in Texas onder president George W. Bush, maar is duur en kost veel inspanning. Momenteel kan Washington 34.000 mensen tegelijk vastzetten. Het plan van minister Kelly om meer detentiecentra en gevangenissen te bouwen, en meer contracten te sluiten met privé-gevangenisondernemingen, gaat tientallen miljoenen dollars kosten. Die extra uitgave zal het Congres eerst moeten goedkeuren. Het plan van oud-president Obama om het strafrecht te hervormen en de relatief grote Amerikaanse gevangenispopulatie te verminderen, lijkt hiermee definitief van de baan.

Uitzetten naar Mexico Asielzoekers ontmoedigen. Iedereen die zonder papieren de VS binnenkomt, wordt uitgezet naar Mexico. Daar kunnen zij dan hun procedure afwachten. Zelfs als zij geen Mexicaan zijn, gaan ze terug naar Mexico. De ministers Kelly (Binnenlandse Zaken) en Tillerson (Buitenlandse Zaken) die vandaag in Mexico-Stad aankomen, zullen daar overleggen met de regering. In Mexico bestaat vrees voor een explosieve situatie door de toestroom van gedeporteerden in het toch al zwakke, arme en door drugskartels geïnfiltreerde noorden van het land.

'De Muur' Ambtenaren van diverse departementen moeten nu uitrekenen hoeveel hulp de VS aan Mexico verstrekken, direct en indirect. Waarschijnlijk wordt dat als wisselgeld ingezet bij gesprekken met president Enrique Peña Nieto. Ook begint de speurtocht naar geld om 'De Muur' met Mexico af te bouwen, inclusief verlichting, technologie als sensoren, patrouille- en toegangswegen en andere kosten.

Veiligheid aan de grens De veiligheid aan de grens wordt onderwerp van onderzoek. Grensbewoners klagen al jaren over criminaliteit, zo zijn er bijvoorbeeld boeren vermoord door illegalen. Voor meer transparantie komt er nu een openbaar verslag van het aantal 'aliens' dat bij de grens wordt opgepakt, en een verslag van de misdaden die degenen zonder papieren gepleegd hebben. Slachtoffers van misdaad krijgen ondersteuning van het ministerie van binnenlandse veiligheid.

Daca-program Wat wel hetzelfde blijft, is het onder Obama ingestelde Daca-program dat de 750.000 jonge migranten zonder papieren in de VS vrijwaart van deportatie. Zij zijn als minderjarige het land binnengekomen en mogen er studeren en werken. Trump noemde dit eerder ‘illegale amnestie’ maar laat de groep (voorlopig) met rust, tenzij zij op het criminele pad gaan.

