Hoe zeezeilers ons leren over slaapstoornissen

Kaapstad, Melbourne, Den Haag: tijdens de Volvo Ocean race zeilt het Nederlandse AkzoNobel-team in negen maanden hele wereld af. Vaak voor twee of drie weken aaneen, en dat met een constant rooster dat vier uur werk afwisselt met vier uur rust. De perfecte omstandigheid voor hoogleraar Bert van der Horst om te onderzoeken wat dat verstoorde slaapritme met de gezondheid doet.

De gevaren van die ploegendiensten komen steeds beter in beeld, de bioloog van het Erasmus MC heeft geen moeite er een paar te noemen. "Denk onder meer aan extra stress, diabetes en hart- en vaatziekten."

Zojuist is hij teruggekeerd uit Hongkong voor metingen bij het sportteam, dat als geen ander weet wat zo'n gruwelijk slaapschema met je doet. Over een paar maanden komen de resultaten. Maar door zijn onderzoek met muizen weet hij ongeveer wat te verwachten.

In de huidige 24 uurs-economie zijn nachtdiensten onontkoombaar, zegt hij. Zaak is dus om de schade te beperken. "Die verschilt per persoon. De één kan prima 's nachts werken, de ander zijn biologische klok staat dat juist niet toe. Je wilt weten bij wie dan."

Stresshormoon

Van der Horst heeft verschillende methoden om een verstoord dag-nachtritme in kaart te brengen. Slaap meet hij de komende maanden door de zeilers speciale horloges mee te geven die verslag doen van het slaap- en waakgedrag. Stress zag hij terug in bloedmonsters en in afgeknipte stukjes haar. Zenuwen en stress uiten zich in het hormoon cortisol, wat op dat moment sporen achterlaat in groeiend haar. "In een plukje van een centimeter kunnen we in het lab bepalen hoeveel stress diegene de laatste weken heeft ervaren." Ook nam hij bloed af wanneer de zeilers even aan wal kwamen voor wat rust - "tijdens het zeilen gaat dat niet, het sporten, de wedstrijd zelf gaat voor alles".

Hoe wil hij uiteindelijk signaleren wie extra bevattelijk is voor ziekte door ploegendiensten? In elke lichaamscel laat een verstoord slaapritme subtiele sporen achter en onderzoekers kunnen die inmiddels meten. Althans, bij muizen. Er klinken dan tijdelijk wat onnodige moleculen vast aan het DNA, als mosselen aan een havenpaal.

In de toekomst moet een simpel onderzoek kunnen uitwijzen of iemand geschikt is voor nachtwerk

Niet direct gevaarlijk, het verstoort de functie van genen niet. Maar het is wél handig om te beoordelen of iemand misschien zijn slaapschema moet aanpassen. Van der Horst wil toe naar een situatie waarin per persoon aan de lichaamscellen te zien is of diegene al dan niet geschikt is voor nachtwerk. Dat onderzoekt hij nu weliswaar bij muizen, maar de muis is geen mens, zegt hij daarover.