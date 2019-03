Hoe weten ze eigenlijk dat het bij de oerknal zo heet was?

Beste Daan,

Afgelopen woensdag vierden we in Nederland het feest van de democratie. Zo’n feest wordt altijd voorafgegaan door het beest van de democratie: het slotdebat. Geert Wilders (PVV) kwam tegenover Gertjan Segers (ChristenUnie) te staan, en ze hadden het over klimaatverandering. Geert Wilders zag de urgentie van rigoureuze maatregelen niet zo in, en Segers merkte op dat het opvallend was dat uitgerekend hij nu de wetenschap verdedigde.

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, zei Wilders: “De feiten laten zien dat de temperatuur van de aarde nog geen graden is gestegen de afgelopen jaren.” Een zin waar je alle kanten mee op kunt, omdat er twee vage beweringen in staan: ‘nog geen graden’ en ‘de afgelopen jaren’. Nemen we het letterlijk, dan is ‘nog geen graden’ minder dan 2 graden. ‘De afgelopen jaren’ heeft ook al geen vastgestelde lengte. In het spraakgebruik is het denk ik maximaal 10 jaar. We hebben de afgelopen jaren geen schaatswinters gehad, dat kun je rustig zeggen. We hebben de afgelopen jaren geen elfstedentocht gehad is ook waar, maar toch onvolledig: we hebben namelijk al 22 jaar geen elfstedentocht meer gehad. En 22 jaar, dat is volgens mijn taalgevoel langer dan ‘de afgelopen jaren’.

Maar ‘de afgelopen jaren’ kun je ook letterlijk opvatten als ‘alle jaren die afgelopen zijn’. Dat is dus sinds het begin van de tijd. Nu is de tijd al oud, ouder dan de weg naar de Hof van Eden, want God schiep misschien de hemel en de aarde – de tijd was er al. (Want hoe kun je zonder tijd scheppen?) Tijd begon, leert de natuurkunde ons, bij de oerknal.

Nu was het bij de oerknal ontzaglijk heet. 1028 Kelvin, zegt Wikipedia. (Je mag er nog wel 273 van aftrekken om op Celsius uit te komen. Scheelt weer.) Zo bezien heeft Wilders gelijk: het is in de afgelopen jaren geen graden warmer geworden. Sterker nog: het is nogal afgekoeld!

Nu moesten de elementen destijds nog ontstaan, dus er was geen kwik voor in een thermometer, en Gerrit Hiemstra was ook nog niet geboren, dus hoe weten ze dat eigenlijk, van die hitte?