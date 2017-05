Ze maakte haar zin niet af, maar ik denk dat ik weet wat ze bedoelt. Het klinkt zo lijfelijk, bijna dierlijk. En dat is het ook. Nooit heb ik me zo verwant gevoeld aan katten en koeien als in de nachten dat ik liggend in bed een kind voedde. Ik ben inmiddels gewend aan de nieuwe vorm van lichamelijkheid die het moederschap met zich meebrengt, maar nog steeds voelt het als een indecent proposal als ik een technicus in een theater vraag om mijn afgekolfde melk in een ijskast te zetten. Sommigen durven het flesje nauwelijks aan te pakken.

Wat er van mijn borsten overblijft moeten we maar zien

“Een moederlichaam is toch een ander lichaam”, zei de verkoper in mijn favoriete winkel laatst toen ik zuchtend voor de buiktruitjes en leggings stond en vroeg of ze ook een post-natale collectie hadden. Zijn opmerking irriteerde me omdat het klonk als een diskwalificatie. Later bedacht ik dat hij gewoon gelijk heeft. Ik ben nog steeds verbaasd over de impact van twee zwangerschappen op mijn lichaam en ook op mijn relatie tot dat lichaam.

Het is alsof ik er meer mee samenval, de afstand tussen mij en mijn lijf is verkleind.

Spataderen Het valt me nu pas op hoe weinig moederlichamen je eigenlijk ziet. In films en series zijn vrouwen zwanger of niet. Als ze zwanger zijn hebben ze een stevige ronde buik die als een opzetstuk op een verder onveranderd figuur staat. Na de bevallingsscène zijn ze vrijwel onmiddellijk weer hun prenatale zelf. De aanloop, de nasleep, het vet dat achterblijft, de lekkende borsten; ze blijven buiten beeld. Maar mijn kinderen hebben blijvende sporen getrokken. Striemen, strepen, aderen, ruimte in mijn vel. Een landkaart van hun honger en groei. Binnenkort heb ik geen vlekken meer op mijn blouse. Ik ben de voedingen aan het afbouwen. Wat er van mijn borsten overblijft moeten we maar zien, nog zoiets waar ik nooit rekening mee had gehouden. Ik mis wat ik was en toch zou ik niets van de veranderingen ongedaan willen maken. Nee, wacht, ik zou willen dat het waar was, maar dat is niet zo. Ik heb vanmorgen nog gegoogeld waar je spataderen kunt laten verwijderen. Die vreemde blauwe kronkel in mijn knie, daar wil ik vanaf. De rest mag blijven. Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Ze onderzoekt hoe ze in de wereld staat sinds ze twee zoons heeft. Eerdere columns zijn hier te lezen.

