Hoe waagt de premier van Nieuw-Zeeland zich in het mijnenveld?

Die vraag is als een mijnenveld. Je kunt de vraag heel onbehoorlijk vinden – en je kunt die juist niet onbehoorlijk vinden. Antwoordt Ardern met een ‘ja’, dan zullen velen dat een heel slechte reactie vinden. Antwoordt ze met een ‘nee’, dan vinden vele anderen dat een heel slechte reactie.

Wat antwoordt ze? Ze heeft meer waardering gekregen voor ouders die kinderen opvoeden, zegt ze. In het bijzonder voor alleenstaande ouders en alleenstaande moeders. Haar respect voor alleenstaande moeders is heel sterk toegenomen.

Wat valt op?

Een. Ze krijgt een vraag over beleid en beantwoordt die niet met beleids-blabla, maar ze zegt iets over haar persoonlijke betrokkenheid op mensen. Ze ontloopt daarmee de mijnenveldvraag.

Twee. De interviewer stelt een vraag over beleid en krijgt van Ardern een antwoord over mensen. Daar klinkt ook een prioriteit in door. Als het over beleid gaat, gaat het blijkbaar in de eerste plaats over de mensen.

Drie. Ze geeft een oprecht en vriendelijk antwoord. Dat past in haar opvatting over politiek. Die is niet alleen voor ego’s, zegt ze vaak – maar ook voor vriendelijke mensen. En als dat zo is, kan politiek de samenleving beter maken.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.