Hoe vouw je een hoek in drieën?

En dan was er de mythe dat elk willekeurig papiertje maximaal zeven keer dubbelgevouwen kan worden. Die werd in 2002 ontkracht door een Amerikaanse middelbare scholiere die 1200 meter toiletpapier maar liefst twaalf keer dubbelvouwde. Die 1200 meter was geen gok trouwens. Die had ze van tevoren uitgerekend met een formule waar - aanvankelijk tot mijn verbazing - het getal pi in voorkwam. Dus hierbij een gratis bezigheidstip: in plaats van je telefoon checken tijdens lange wc-bezoeken, benader pi eens met je gevouwen wc-papier!

Daan!

Gefeliciteerd met je trouwdag! En met je net ontdekte nieuwe onderzoeksveld. Wat een enthousiasme!

Ik ging eerst aan de slag met dat Maekawa-theorema, omdat ik het niet begreep. Immers, als ik een vierkant velletje twee keer dubbelvouw (eerst een keer, dan uitklappen, een kwartslag draaien, en dan nog eens), dan krijg ik een vertex waar vier dalvouwen en nul bergvouwen (of andersom) samenkomen. Een verschil van 4! Maar, zo bleek me, ik speel dan niet volgens de regels: als je dat doet, heb je een blad waarvan je de vier samenkomende vouwlijnen niet tegelijk vouwen kunt. Om het in elkaar te klappen, moet je altijd een van die vier lijnen andersom vouwen, dan is het 3-1, en dat is een verschil van 2. Een bewijs door praktische overtuiging. (De lezer kan dit thuis vouwend met de krant proberen. LET OP: als u de krant digitaal leest, kan het ernstige schade aan uw tablet of smartphone toebrengen.)

Je vraag over de driedeling van de hoek en de wiskundige vergelijkingen is ingewikkelder. Voor de oude Griek Euclides was wiskunde vooral meetkunde. Hij had twee wapens in die meetkunde: passer en liniaal. Daarmee kun je onder andere lijnen loodrecht op elkaar construeren, vierkanten verdubbelen en hoeken in tweeën delen. Maar het lukte Euclides niet om een willekeurige hoek in drie gelijke stukken te delen. Pas meer dan 2000 jaar later bewees Evariste Galois dat dit onmogelijk is met passer en liniaal. Dat is als volgt (onzorgvuldig) in te zien: een lijn heeft één dimensie, en dus een lineaire vergelijking. Een cirkel heeft twee dimensies, en een kwadratische vergelijking. De snijpunten die je daarmee construeert, zijn dus altijd oplossingen van maximaal kwadratische vergelijkingen. Maar je kunt geen willekeurige derdemachtwortels construeren, en die heb je nodig om de hoek in drieën te delen.

Maar nu komt het: door punten op elkaar te vouwen geeft papier je de mogelijkheid om (vouw)lijnen te trekken, die je met passer en liniaal niet construeren kunt. Zo kun je de hoek toch in drieën delen! Helaas voor Euclides had hij nauwelijks papier, en als hij al papyrus bezat, was het te kostbaar om te vouwen. Hij schreef waarschijnlijk op een wastafeltje, een tabula. Maar ook toen was de tablet al onbuigzaam.

