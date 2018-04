Hoe voorkom je dat in het ziekenhuis iedereen meekijkt in je medisch dossier?

Het Hagaziekenhuis bevestigde vanochtend berichtgeving van televisieprogramma 1Vandaag dat ‘tientallen’ medewerkers het medisch dossier hebben bekeken van Samantha de Jong. De Jong, beter bekend als realityster Barbie, werd begin dit jaar in het Haagse ziekenhuis opgenomen. In de media werd gespeculeerd over de reden.

Lees verder na de advertentie

Artsen en verpleegkundigen mogen alleen in het dossier kijken van mensen die ze behandelen. Enkele jaren geleden zijn die regels aangescherpt. Vooral herhaaldelijk ‘meegluren’ kan een reden zijn voor ontslag. Zo bekrachtigde de kantonrechter vorig jaar het ontslag van een medisch secretaresse van het Westfriesgasthuis in Hoorn, die tot twee maal toe een ‘verkeerd’ dossier opende. Het ontslag op staande voet van een dialyseverpleegkundige in het Rotterdamse Maasstadziekenhuis werd juist teruggedraaid. Het was wel verkeerd maar hij deed het op verzoek van een familielid van de patiënt en de rechter woog mee dat het hier niet ging om snuffelen naar het lot van een Bekende Nederlander.

De Patiëntenfederatie denkt dat het ziekenhuis van Barbie een ‘cultuurprobleem’ heeft en dat ook in andere ziekenhuizen dit spieken voorkomt. De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar het Haga Ziekenhuis.