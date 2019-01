Hoe voorkom ik dat ik als weduwe zonder kinderen vereenzaam?

Nu komt er zelfs geen kaartje of telefoontje meer bij mijn verjaardag, terwijl wederzijds bezoek altijd de traditie was. Perplex stond ik toen ze bij een toevallige ontmoeting zei: ‘Ja, ik weet wel dat je jarig bent geweest, maar ik heb het te druk met mijn kinderen en kleinkinderen’. Ik had natuurlijk moeten zeggen: ‘Fijn voor je, al die contacten!’ Mijn reactie was: ‘Je hebt mij dus van je lijstje geschrapt?’ En daarmee zou voor mij de kous af moeten zijn. Ik twijfel: beseft ze wel hoeveel pijn dit doet? Moet ik dit bespreken? Of moet ik het maar laten zitten.

Beste Een koude schouder,

Uw reactie op de onattente vriendin was perfect! Ik zou niet weten hoe u het beter had kunnen formuleren dan: ‘Je hebt me dus van je lijstje geschrapt?’ Hiermee legt u de vinger precies op wat er mis is. Uw vriendin had het druk met haar kinderen en kleinkinderen. Dat geldt voor wel meer ouderen, maar dat betekent niet dat ze hun eigen vrienden en vriendinnen mogen verwaarlozen. Uw gewonde reactie had uw vriendin ertoe aan moeten zetten om zich te verontschuldigen: ‘Nee, sorry, natuurlijk heb ik je niet geschrapt, het spijt me, laat me het goedmaken, kom je volgende week bij me langs? Laten we iets afspreken!’ Of woorden van gelijke strekking.

Het is vreemd dat uw vriendin niet inhoudelijk op uw weeklacht inging. Dat bevestigt haar ongeïnteresseerdheid in u alleen maar extra. Zij zou het zich toch moeten aantrekken dat u zich door haar tekortgedaan voelt? Maar kennelijk vindt ze dat geen punt. Kortom, zij is vooral in zichzelf geïnteresseerd en nauwelijks in u. Ik vrees dat u van haar weinig meer te verwachten hebt en dat praten geen zin heeft, want dat hebt u al gedaan.

