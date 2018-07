Hoe vermijd ik onenigheid over geld bij cadeaus voor de kleinkinderen?

Beste Beatrijs,

Lees verder na de advertentie

We hebben vier kleinkinderen in de leeftijd tussen acht en een jaar. Bij verjaardagen geven we ze een passend oma-en-opa-cadeau: speelgoed, een leuk kledingstuk, een gadget of iets dergelijks. Als ze wat ouder zijn, mogen ze als cadeau een dagje uit naar een bestemming naar eigen keuze, dierentuin of pretpark, desgewenst gecombineerd met een logeerpartij. Binnenkort wordt het vierde kleinkind twee. Er is een overvloed aan speelgoed en kleding in huis.

We dachten dus aan iets heel anders: een spaarpot met een spaarrekening waarin het bedragje wat we gewend zijn te besteden. Moeten we nu voor de andere, oudere kleinkinderen ook een rekening openen? Ik heb het gevoel dat we, als er geld in het geding is, een mijnenveld betreden. Het laatste wat we willen is onenigheid tussen de kinderen. Hoe speel ik op safe?

Schenken of sparen