Hoe vermijd ik die voorspelbare cadeaus op m'n verjaardag?

Beste Beatrijs,

De laatste jaren vier ik mijn verjaardag op een vrijblijvende manier. Ik stuur kort voor mijn verjaardag een mailtje rond waarin ik mensen ’s avonds uitnodig voor koffie en een glaasje. Bij de uitnodiging zet ik ook steevast: ‘Je hoeft niets mee te brengen want ik heb alles al’. Toch zijn er altijd mensen die (goedbedoeld) komen met een bierpakket, bolchrysant of fles drank. Als ik zelf naar een verjaardag ga waar mensen aangeven dat ze niets hoeven te hebben, houd ik me daar aan. Is er een betere manier om onder cadeautjes uit te komen?

Als de jarige nee zegt, bedoelt hij?