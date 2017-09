Hoe vergaat het de Syriërs in Nederland, twee jaar later?

In haast neergezette stapelbedden vol moe ogende asielzoekers in sporthallen. Vrijwilligers die ijverig met kleding en eten sjouwen om de nieuwkomers te verwelkomen. Van woede verwrongen gezichten van burgers die de komst van een asielzoekerscentrum in hun buurt liever niet zien. De beelden uit de herfst van 2015 staan nog op het netvlies. Maar de rust lijkt weergekeerd. Er komen sinds 2016 veel minder vluchtelingen. Tienduizenden Syriërs zoeken intussen hun weg in Nederland. Hoe loopt dat eigenlijk?

Kijk je naar de cijfers, dan is de conclusie snel gemaakt, antwoordt de Rotterdamse hoogleraar sociologie Godfried Engbersen: niet goed. Slechts weinigen hebben een baan, bijna niemand studeert op MBO, HBO of universiteit. De overgrote meerderheid leeft van een uitkering.

"Het zou natuurlijk onrealistisch zijn om te verwachten dat deze nog maar recent gevluchte Syriërs vloeiend Nederlands spreken en financieel onafhankelijk zijn", stelt Engbersen. "Maar de huidige cijfers zijn dramatisch."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt, maar dan zonder waardeoordeel, de feiten die de hoogleraar noemt. Zo gaat het inderdaad om een grote groep mensen. Van 2014 tot en met 2016 kwamen in totaal ruim 50.000 Syriërs naar Nederland, de grootste piek van hen arriveerde in de nazomer van 2015.

Positief

Hun asielaanvraag leidde vaak tot een positieve uitkomst, hun land is in oorlog, ze mogen bijna allemaal blijven. In vergelijking met mensen uit andere landen verloopt ook de asielprocedure die Syriërs volgen vrij snel. Tachtig procent van hen krijgt gemiddeld na zes maanden een verblijfsvergunning, na anderhalf jaar is dat 95 procent. Alleen Eritreëers hebben een vergelijkbare kans. Voor alle andere nationaliteiten ligt het percentage op 40 tot 60 procent en duurt de procedure vaak langer, stelt het CBS, dat in juni nog een rapport publiceerde over de integratie van vluchtelingen.

Twaalf maanden na aankomst in de asielopvang in 2014 heeft 70 procent van de Syriërs bovendien eigen woonruimte gekregen, ergens in een Nederlandse gemeente. Binnen een jaar een (tijdelijke) verblijfsvergunning en een woning klinkt niet slecht, maar toch moet het anders, reageert hoogleraar Engbersen. Hij grijpt terug op ervaringen uit het verleden.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw bereikte een vergelijkbare groep vluchtelingen Nederland. Daaronder veel mensen uit voormalig Joegoslavië, maar ook mensen uit landen als Irak en Afghanistan. Engbersen deed eerder onderzoek naar hoe het met deze groep gegaan is.

Hun integratie ging veel te langzaam, was een van de conclusies. Acht jaar later had ongeveer de helft van hen een baan van meer dan acht uur per week. De rest leefde van de bijstand. Vijftien jaar na aankomst in Nederland is de arbeidsparticipatie van deze groep nog altijd lager dan die van personen met een Nederlandse achtergrond en de afhankelijkheid van een bijstandsuitkering is hoger.

Mensen moeten zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, dat is de kunst van het in­te­gra­tie­be­leid

Engbersen: "Mensen moeten zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, dat is de kunst van het integratiebeleid. Dat hebben we toen geleerd. Maar ik zie het nu toch weer te traag gaan."

De Rotterdamse hoogleraar werkte mee aan een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit december 2015 waarin werd aangedrongen op een 'activerend vluchtelingenbeleid'. Niet meer: eerst jarenlang wachten in een asielzoekerscentrum op je vergunning, daarna pas op taalles, daarna pas bij- en omscholen voor een baan en dan pas de arbeidsmarkt op. Zo staan mensen uiteindelijk jarenlang buitenspel en lukt het ze vaak niet meer om werk te vinden, concludeerde de WRR. Daarom moeten de wegen parallel lopen: taal leren, opleiding volgen, een baantje hebben (desnoods vrijwilligerswerk), zo mogelijk alles tegelijk.

Engbersen ziet dat laatste weinig gebeuren, met als gevolg: slechts 3 procent van de Syriërs die sinds 2014 naar Nederland kwam, heeft inmiddels betaald werk. Liefst 93 procent leeft van een uitkering. "Zeker als je kijkt naar de samenstelling van de groep Syriërs, die voor een deel al goed opgeleid is en uit veel jonge mannen bestaat die graag willen werken, kan het veel beter."