Hoe twee Oegandese stamhoofden elkaar leren begrijpen met een VR-bril

Voorzichtig draait Ariko Apetangimoe een rondje in de groene studio. Voor zijn ogen zit een zwarte bril, die bijna zijn halve gezicht bedekt. Het geweer dat hij eerst nog over zijn schouder droeg, hangt nu losjes langs zijn lichaam. "Ben je klaar voor een andere wereld?", vraagt de studioman aan hem. De leider van de Oegandese Matheniko-stam knikt. "Dan ga je nu via de bril je vijand ontmoeten."

Zullen ze elkaar beter begrijpen wanneer ze met eigen ogen kunnen zien en ervaren hoe de ander leeft en denkt?

Op een ander moment in deze studio doorloopt Lomorumoe Peter hetzelfde proces. Nadat hij zijn hoed met veer heeft afgezet, krijgt ook hij, leider van de Oegandese Tepeth-stam, een zwarte bril over zijn hoofd.

De twee tribale leiders wonen in de regio Karamoja, in het noordoosten van Oeganda. Hun stammen zijn al decennia met elkaar in conflict over vee. In het echte leven kunnen de vijanden elkaar niet luchten of zien. Maar nu zijn ze bereid elkaar te ontmoeten, in de virtuele wereld welteverstaan.

Empathie 'Meet the Soldier', een virtual reality (VR) documentaire, volgt de twee strijders op hun mogelijke weg naar verzoening. Zullen ze elkaar beter begrijpen wanneer ze met eigen ogen kunnen zien en ervaren hoe de ander leeft en denkt? Zullen ze elkaar na afloop de hand willen schudden? Oftewel: kunnen de vijanden hun diepgewortelde wraakgevoelens opzijzetten en empathie voor elkaar ontwikkelen? "Virtual reality is de ultieme empathie-machine", zei de Amerikaanse VR-expert Chris Milk drie jaar geleden al in een Ted-Talk. Milk heeft met zijn bedrijf Within meerdere VR-producties op zijn naam staan, waaronder 'Clouds Over Sidra'. In deze 360 graden VR-film leer je het twaalfjarige meisje Sidra kennen, dat met haar familie in een Syrisch vluchtelingenkamp in Jordanië woont. De kijker bevindt zich als het ware in het kamp en kan overal om zich heen kijken. "Als je in haar kamer zit en naar haar kijkt, dan kijk je niet via een televisiescherm of door een raam. Je zit daar met haar. Als je naar beneden kijkt, zie je dat je op dezelfde grond zit als zij. Daarom voel je haar menselijkheid op een diepere manier. Je kunt je inleven in haar situatie", aldus Milk. We zagen VR als het middel om ze uit het systeem te halen dat het conflict al jarenlang in stand houdt Tim van Deursen Het enorme geldbedrag dat na de vertoning van 'Clouds Over Sidra' is opgehaald voor de Verenigde Naties, wordt gezien als bewijs dat VR inderdaad de ultieme empathie-machine is. Kijkers doneerden in totaal 3,8 miljard dollar, 70 procent meer dan verwacht. Andere non-profitorganisaties volgden dit voorbeeld. Van Oxfam tot Amnesty International, allemaal gebruiken ze VR in de hoop dat donateurs zich meer inleven, dieper geraakt worden en sneller hun portemonnee trekken.

Gesprek Ook bij Tim van Deursen, het brein achter 'Meet the Soldier', begon het project met de vraag: hoe creëren we een vorm van empathie? Van jongs af aan heeft Van Deursen zich verdiept in oorlog en conflict. Met zijn Haagse start-up Hack the Planet, onderdeel van internetbureau Q42, probeert hij mondiale problemen op te lossen met slimme technieken. "We wilden de strijders dichter bij elkaar brengen. Het idee was: als ze het gesprek met elkaar aangaan en elkaar leren kennen, dan is het minder vanzelfsprekend dat het conflict weer aanwakkert." Maar hoe breng je twee rivaliserende leiders aan de gesprekstafel? Van Deursen: "We zagen VR als het middel om ze uit het systeem te halen dat het conflict al jarenlang in stand houdt." Met hulp van Mensen met een Missie, een netwerk van de christelijke ontwikkelingsorganisatie, en de expertise van het Centrum voor Innovatie van de Universiteit Leiden, heeft van Deursen de twee Oegandese strijders zo ver gekregen elkaar in de virtuele wereld te ontmoeten. De eerste stap was daarmee gezet. Of de kennismaking in VR voor meer wederzijds begrip zou zorgen, was voor alle betrokkenen een groot vraagteken. Veel onderzoek is er namelijk nog niet naar gedaan. "We weten dat virtual reality een sterke impact kan hebben op het publiek", zegt Jeanine Reutemann, onderzoekster nieuwe mediatechnologieën bij het Centrum voor Innovatie in Leiden. "De onderdompeling in de virtuele wereld is van grote invloed. Je weet dat je er niet écht bent, maar het voelt alsof je werkelijk aanwezig bent. Zodra je de bril op zet, begeef je je in een andere wereld." Dit maakt VR meer dan een film of documentaire. Ondergedompeld in VR, ervaar je werkelijk wat er om je heen gebeurt. Er zijn tegenwoordig tal van opties om in een virtuele wereld te ervaren hoe het is iemand anders te zijn. Zo kun je beleven hoe het is om mishandeld te worden, hoe het is om als dakloze op straat te leven en hoe het is om vanuit verschillende perspectieven bij een politieconfrontatie betrokken te zijn. De simulatie van mishandeling maakte deel uit van een studie van het Sanchez-Vives lab, gelieerd aan de Universiteit van Barcelona. Volgens dit onderzoek, gepubliceerd in Nature Scientific Reports, konden gewelddadige mannen die meededen na afloop de angst op de gezichten van vrouwen beter herkennen. De twee Oegandese strijders bevinden zich in zo'n virtuele wereld. Zodra zij de bril hebben opgezet, maakt de groene studio plaats voor weidse landschappen met wat lage begroeiing en grazende koeien en geiten. Apetangimoe bevindt zich in het dorp van Peter, en andersom. Ze stellen elkaar hun familieleden voor, vertellen over hun jeugd en hoe zij de jarenlange oorlog hebben ervaren. Als ik mijn vijanden in het echt kan ontmoeten, zal ik hen alleen nog maar vrede willen aanbieden Lomorumoe Peter