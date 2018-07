Hoe te leven, wonen en werken in het hittebestendige Nederland van de toekomst

Volgens Broersma liggen er genoeg kansen voor goede wijn in Nederland. Het enige dat succes nog in de weg staat, is het imago. Maar dat is een kwestie van tijd, denkt ze. “Argentinië, Chili en Zuid-Afrika waren ook nieuwe wijnlanden. Nederland is ook een nieuw wijnland aan het worden, met tientallen commerciële wijngaarden. Mensen hebben nog veel scepsis over de kwaliteit van Nederlandse wijnen. Het is aan ons om die weg te nemen, te beginnen in eigen land. Laatst kwam hier iemand uit Hongkong die duizend van mijn flessen wilde kopen. Maar ik overtuig liever eerst de Nederlanders.”

Bij De Frysling, de ‘noordelijkste wijngaard van Nederland’ besloten ze bijna tien jaar geleden al om niet op de klimaatomslag te wachten. Op 1,5 hectare grond produceert De Frysling (een samentrekking van Fryslân en Riesling) witte wijn, rosé, en de Frysling Brûswyn, een soort champagne. “Ik durf wel te stellen dat mijn champagne mooier is dan die van Moët”, zegt Jantine Broersma van de wijngaard, gelegen in het Friese Twijzel. Ze kan nog niet van de opbrengst leven, maar ze haalde vorig jaar wel het maximale volume van zesduizend flessen. “De oogst is ieder jaar anders. Om stelselmatig goede wijn te maken, moet je wel het vak goed beheersen.” Bovendien, hoe noordelijker je komt, hoe gevoeliger de druiven zijn voor schimmels. “Wij telen nu een ras dat minder gevoelig is voor schimmels.”

Haastige spoed bij de omvorming naar hittebestendig boeren is niet verstandig, vindt de econoom. En op eigen houtje opereren ook niet. “De Nederlandse landbouw moet, gezamenlijk, een strategie op de lange termijn uitstippelen. Dat kan prima. De voedselzekerheid is niet in gevaar, we kunnen wel wat hebben en het klimaat verandert gelukkig niet van vandaag op morgen.”

Omdat het risico op mislukte oogsten bij extreem weer toeneemt, moet de landbouwsector nadenken over de manier waarop boeren zich tegen zulke tegenslagen kunnen indekken. Van Wagenberg: “Stel dat je totale oogst mislukt is, hoe ga je daar dan mee om? Los je dat individueel op met een weersverzekering of moet er een collectieve oplossing komen in de vorm van bijvoorbeeld een calamiteitenfonds?”

Openbare ruimte: een park om te luieren, of voor wateropvang

Zeg maar dag tegen stoeptegels, klinkers en asfaltwegen. “De stenen onder onze voeten zijn niet meer houdbaar in de toekomst”, zegt Zef Hemel, planoloog en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. “Asfaltplakken en dichte bestrating creëren een hitte-eiland.” In de toekomst lopen we veel meer op natuurlijke bodem, zegt hij. Met grond, gras en planten worden straten en pleinen ‘een spons’. In de klassieke zin: een spons voor water, regen. Maar ook voor het opslurpen van hitte, een natuurlijke kwaliteit van planten. Als de stenen verdwijnen, in achtertuinen maar ook in straten, schiet er massaal beplanting uit de bodem. “Bomen, bloemen, struiken, noem maar op.” Gaan we ook overkappingen zien, voor schaduw en als schuilplek? “Nee, dat is van dat technische denken”, zegt Hemel.

We gebruiken parken nu als recreatie voor stedelingen. Maar het moeten sponzen worden. Zef Hemel, planoloog UvA

De oplossing is volgens hem natuurlijk en groen. Parkeerplaatsen wijken voor perkjes, zo net naast de stoep. Uiteraard, zegt Hemel, asfalt en parkeerplekken weghalen zal autoverkeer totaal dwarszitten. Hij gaat er dan ook van uit dat de vergroening hand in hand gaat met drastische vermindering van (vervuilende) auto’s in het straatbeeld. Dan ben je er nog niet, zegt Hemel. Het idee dat al het opgevangen water, via putten en regenpijpen, in het riool de woonwijk uit wordt geloodst, is achterhaald, zegt hij. “Dat is straks niet meer te behappen, door de klimaatverandering.” Op daken van openbare gebouwen kunnen gemeenten mossen plaatsen. “Allemaal om extremere regen gedempt op te vangen.” Bovendien is het veel slimmer om opgevangen water te bewaren, zegt Hemel. In wijken zullen dan meer waterbuffers verschijnen, een sloot of vijver. Koud water niet wegsluizen maar een plek geven, als appeltje voor de dorst in droge en warme tijden.

Parken zijn zeer geschikt voor waterberging, zegt Hemel. “We gebruiken ze nu als recreatie voor stedelingen. Maar het moeten sponzen worden.” Dat wil zeggen dat de grasveldjes waar mensen nu graag zonnen of barbecuen veel meer watergeulen moeten krijgen en poelen. “Bij klimaatverandering moeten we onze parken straks anders gaan inrichten. Ze zijn er dan niet meer voor kijkgenot of om de eendjes te voeren. Ze krijgen een búitengewoon belangrijke rol.” Al dat water opvangen levert ‘drassige perioden’ op, zegt Hemel, die door klimaatverandering naast droogte ook kunnen optreden. “Ook dat wordt flink wennen in onze openbare ruimte.” Steden en dorpen ontkomen er niet meer aan om zich te gaan weren tegen gevolgen van extremer weer, weet Hemel. Maar hij waarschuwt: laten we ons niet alleen bezighouden met aanpassingen aan het klimaat. Het aanpakken bij de bron, uitstoot van broeikasgas, moet prioriteit één blijven.