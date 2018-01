Hoe snel ben je in het ziekenhuis of op school?

De kaart toont de ongelijkheid in de wereld, niet in inkomen of bezit, maar in reistijd. Reistijd die je nodig hebt om publieke voorzieningen te bereiken die van levensbelang zijn, zoals onderwijs en gezondheidszorg, of economische voorzieningen als werkplaats en bank. In een gebied als Noordwest-Europa ben je daar binnen een uur, wat in de kaart geel oplevert. Maar in sub-Sahara Afrika kan het dagen kosten om in school of ziekenhuis te komen, weergegeven met diep paars in de kaart.

In kaart brengen Deze wereldkaart van ongelijkheid werd deze week gepubliceerd in vakblad Nature. Een van de makers is Andy Nelson, hoogleraar aan de Universiteit Twente en gespecialiseerd in de toepassing van remote sensing voor landbouw en voedselzekerheid. Nelson maakte tien jaar geleden een eerdere versie van deze wereldkaart. De nieuwe versie, zegt hij, is een enorme verbetering. "We hebben in die tien jaar betere satellietwaarnemingen gekregen van landgebruik, stedelijke gebieden en infrastructuur. We hebben nu veel betere informatie over transportnetwerken en snelheid van reizen dankzij OpenStreetMap. Dat is een open-source wereldkaart die tot stand is gekomen door crowdsourcing, informatie van de massa, van heel veel gewone mensen. En we hebben kunnen samenwerken met Google. Voor deze kaart is Google Earth Engine benut, een computernetwerk voor wereldwijde verwerking van satellietbeelden en andere ruimtelijke informatie." Dat alles heeft een veel nauwkeuriger kaart opgeleverd. Het wegwerken van de ongelijkheid in de toegang tot publieke voorzieningen en economische mogelijkheden, is een van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar hoe breng je die toegankelijkheid tot voorzieningen in kaart?

Berekening Je weet dat die voorzieningen geconcentreerd zijn in de steden. De afstand tot de stad is dan een maat voor hun toegankelijkheid. Niet de enige maat, stelt Nelson, want ín die steden leven armen die wel de dokter naast de deur hebben, maar geen geld om hem te betalen. Dat kun je de financiële afstand noemen. Maar ook de fysieke afstand waar de onderzoekers naar hebben gekeken weegt zwaar; het maakt nogal uit of je binnen een uur in een ziekenhuis kunt zijn of daarvoor dagen onderweg bent. © rv Om die afstand te bepalen hebben de onderzoekers niet gekeken naar het aantal kilometers hemelsbreed, maar naar benodigde reistijd. Daarvoor moesten ze gedetailleerde informatie verzamelen over de kwaliteit van wegen, spoorverbindingen en waterwegen, en over veranderingen in het landschap door urbanisatie, ontbossing, landbouw et cetera. Dat is veel werk, maar het grote voordeel van het berekenen van de reistijd is dat het landen en mensen vergelijkbaar maakt, of die nu de auto kunnen pakken en de snelweg nemen of per ezel een berg over moeten. Uit die enorme hoeveelheid data blijkt dat 80 procent van de wereldbevolking op minder dan een uur reizen van een stad woont. In rijke landen, die je vooral in West-Europa en Noord-Amerika vindt, is dat meer: 90 procent van de mensen woont op minder dan een uur van een stad. In arme landen is het minder: de helft van de bevolking kan binnen een uur in de stad zijn. Een duidelijk relatie tussen welvaart en bereikbaarheid van voorzieningen, dus. Eenzelfde relatie zagen de onderzoekers tussen bereikbaarheid en opleidingsniveau en bereikbaarheid en gezondheid.