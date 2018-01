Hoe rokersparadijs Indonesië de opkomst van e-sigaret de kop indrukt

De autoriteiten in Indonesië willen vanaf komende zomer een belasting van maar liefst 57 procent gaan heffen op elektronische sigaretten. Volgens de critici beschermen de autoriteiten met deze opvallende maatregel de machtige tabaksindustrie.

Indonesië is een groeimarkt voor si­ga­ret­ten­fa­bri­kan­ten, die in veel andere landen in de verdrukking zitten

Indonesië is al jaren een rokersparadijs, met een van de hoogste percentages rokers ter wereld. Zo’n tweederde van de Indonesische mannen rookt, het wemelt in de tropische archipel van de tabaksreclames, en het Zuidoost-Aziatische land is een groeimarkt voor sigarettenfabrikanten, die in veel andere landen in de verdrukking zitten.