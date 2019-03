Hoe Rima en Lennard via Instagram verkering kregen

Hoe begon het?

“De eerste keer dat ik hem zag was tijdens de derde gymles van het nieuwe jaar, een van mijn eindexamenvakken. Iedereen was heel druk aan het rondrennen, voetballen, jongens waren elkaar aan het duwen. Het was net alsof we in een discotheek stonden waar iedereen heel wild aan het dansen was. Maar in het midden van het veld stond Lennard, dun en lang, lichtbruin haar, lang van voren en kort van achteren met van die grote bruine ogen. Hij stond daar als enige helemaal stil, zo rustig, en toen ik naar hem omkeek, lachte hij naar me. Ik wilde meteen weten wie hij was. Hij bleef tijdens die les almaar naar me kijken en als ik terugkeek, lachte hij en keek naar de grond, zo verlegen was hij.

We hebben een ander vakkenpakket, ik zit in een leerstroom voor hoogbegaafden en hij op de reguliere school, maar we zitten weleens in de mediatheek. Via via kwam ik aan zijn naam en heb hem opgezocht op Facebook en Instagram. Maar ik vond dat hij mij als eerste moest volgen, niet ik. Twee maanden lang deed hij niks anders dan kijken, hij lachte ook niet, zei niet eens ‘hoi’. Toen heb ik via via zijn lesrooster in handen gekregen en mijn rooster een beetje aangepast zodat ik hem meer zou tegenkomen en aan docenten gevraagd of ze mij wilden laten weten wanneer hij in de mediatheek zat. Op die dagen maakte ik me helemaal mooi, jurk aan, parfum op terwijl ik daar allergisch voor ben. Hij keek wel maar zei niks.

Hij is rustig en verlegen, ik ben heel druk

Op een gegeven moment ben ik in de mediatheek gewoon bij hem aan tafel gaan zitten. We raakten aan de praat, het was een heel leuk gesprek. Ik vertelde hem toen meteen dat ik uit Syrië kom en pas sinds mijn vijftiende in Nederland woon. Niet iedereen op school is open minded, ik hoorde dat leerlingen die mij niet kennen denken dat ik geen Nederlands spreek ofzo, maar dat maakt me niet uit, ik heb heel veel vrienden op school.

Na dat eerste gesprek met Lennard dacht ik: ik heb de eerste stap gezet, nu gaat hij wel iets doen, maar de volgende dag zei hij wéér niks! Toen was ik er klaar mee, wat een sukkel, dacht ik.

Net voor de kerstvakantie hadden we een kerstbrunch en iedereen was mooi opgemaakt, haar gedaan, jurken aan en de jongens in pak. Toevallig bleken we de volgende dag samen in een foto getagd te zijn en zo kon Lennard mij vinden op Instagram en stuurde me diezelfde dag nog een berichtje waarin hij me mee uit vroeg.

Onze eerste date was op Eerste Kerstdag in het enige café dat open was, heel romantisch met al die kerstliedjes en verliefde stelletjes om ons heen. Ik dronk zwarte koffie, hij café latte met suiker en alles erin, en we deelden een stuk appeltaart. Na Oud en Nieuw vroeg hij of we het officieel zouden maken en ik zei meteen ja.”