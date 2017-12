Hoe red ik mij uit de alcoholische nieuwjaarstraditie van mijn nieuwe woonplaats?

Beste Beatrijs,

Twee jaar geleden verhuisden mijn man en ik (allebei 55-plus) vanuit de Randstad naar een klein dorp in Twente. We voelen ons hier thuis. Een van de tradities is een buurtfeest met Oudjaar. Dat was in onze vorige woonplaats altijd gezellig, dus de eerste jaarwisseling gingen wij er ook naartoe.

Er bleek echter heel veel gedronken te worden (een buurman werd totaal laveloos afgevoerd) en het duurde eindeloos. Wij gingen als eersten weg, om half vijf 's nachts. Het jaar daarop wisten we eraan te ontkomen door bij familie in het westen de jaarwisseling door te brengen. Dit jaar zijn wij aan de beurt voor het oudjaarsfeest.

We willen best iets doen voor de buurt en dachten aan een oliebol/erwtensoepmaaltijd aan het eind van de middag. Dit besprak ik met de buurvrouw met wie ik het meest contact heb, maar zij schrok ervan. Het moet zoals de traditie hier in Twente al jaren is.

Toen we indertijd een kennismakingsbijeenkomst voor de buurt hielden, was dat 's middags en nu zei ze dat iedereen dat heel vreemd had gevonden. Ook dat had blijkbaar met veel drank tot in de late uren moeten doorgaan.

Ik wil graag normaal met de buurt blijven omgaan, maar ik heb geen zin om tot diep in de nacht dronken mensen in mijn huis te ontvangen. Hoe redden we ons hieruit?

Een alcoholische oudjaarstraditie