Hoe reageer ik op vreemden die naar mijn handicap vragen?

Beste Goedbedoelde impertinentie,

U hoeft nooit vragen van onbekenden naar de herkomst van uw handicap te beantwoorden. U hebt geen enkele verplichting om andermans nieuwsgierigheid te bevredigen. De kortste reactie is een korzelig “Hoezo?” Maar die is misschien te bijterig naar uw smaak. Iets beleefder is het antwoord: “Dat is een lang verhaal, daar wil ik je niet mee vermoeien.” Vage bekenden of verre collega’s kunt u op dezelfde manier op afstand houden, zeker als de omstandigheden zich niet lenen voor zelfonthulling. Alleen wanneer u de vraagstellers beter kent of sympathiek vindt en u hebt verder niets anders te doen, kunt u desgewenst iets over de achtergrond van uw handicap vertellen. Maar als u er geen zin in hebt, doet u het vooral niet! Houd voor ogen dat u zelf de regie voert over wat u aan wie wil vertellen en dat geen enkele passant het recht heeft om u uit te horen over uw lichamelijke conditie. U kunt bemoeizuchtigen altijd op een vaag-vriendelijke manier het bos in sturen met: “Dank voor de belangstelling, mijn hoofd staat er nu niet naar om hierover te praten en het gaat trouwens uitstekend met me.”

