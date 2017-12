Hoe Paul de Brouwer van PO in Actie dit jaar het basisonderwijs op de been bracht

Leerkrachten Jan van de Ven en Thijs Roovers zijn de rocksterren van PO in Actie. De posterboys, het gezicht van. Maar de facebookgroep waarmee het allemaal begon - de prikactie, de stakingen, de miljoenen die het nieuwe kabinet leerkrachten belooft - werd dit jaar opgericht door leerkracht Paul de Brouwer.

Op 27 februari 2017 om tien voor half elf 's avonds, om precies te zijn. "Ik hoopte dat ik na een paar weken een paar honderd mensen bij elkaar zou hebben", vertelt De Brouwer aan het einde van het jaar in een café in Arnhem. "Om te kletsen over ons vak en misschien eens in actie te komen."

Dat liep anders. PO in Actie groeide uit tot een beweging met bijna 45 duizend leden en voormannen Van de Ven en Roovers mochten aanschuiven bij elke talkshow en alle ontbijtprogramma's om te vertellen waarom het salaris van leraren te laag is en de werkdruk te hoog.

Pizzadozen

De zegetocht begon op 28 februari, een dinsdag in de voorjaarsvakantie, toen De Brouwer wakker werd en er vijfhonderd leraren op de virtuele poorten van zijn Facebookgroep bonkten. Een week later waren dat er vijftienduizend. "Ik ben me kapot geschrokken. Die hele verdere week heb ik als een zombie op de bank gezeten. Met een stapel lege pizzadozen naast me. Het was echt bizar. Dat het zo'n vlucht nam, daar heb ik wel wakker van gelegen."

Denk dan ook eens na voor je iets doet, zei zijn vriendin in die week. De Brouwer: "Maar niemand had dit kunnen voorzien."

De Brouwer, leerkracht in groep 4/5, schakelde meteen die eerste week al hulptroepen in. Twee collega's maakte hij medebeheerder van de Facebookgroep en hij stuurde Van de Ven en Roovers een bericht. "Want ik wilde echt niet met mijn hoofd op tv." Die twee kende De Brouwer via Twitter, beide mannen mengden zich al langer in discussies over het salaris van leraren in het primair onderwijs. Roovers op zijn blog, Van de Ven onder meer met een veel gelezen opinieartikel in dagblad De Limburger.

"Zij schaarden zich onmiddellijk achter PO in Actie, dat is heel bijzonder geweest", zegt De Brouwer. "Stel dat een van hen geen tijd had gehad, dan was het misschien heel anders gelopen." Want Van de Ven en Roovers zijn volgens De Brouwer 'onverbeterlijk'.